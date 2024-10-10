الخميس 10 أكتوبر 2024
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حوادث

ضبط عناصر إجرامية في الإسكندرية بحوزتهم حشيش بـ 4,5 مليون جنيه

ضبط عناصر إجرامية
ضبط عناصر إجرامية فى الإسكندرية بحوزتهم كميات من الحشيش

نجحت أجهزة وزارة الداخلية، فى ضبط عدة عناصر إجرامية بالإسكندرية بحوزتهم كميات من المواد المخدرة، تقدر قيمتها المالية بأكثر من 4,5 مليون جنيه؛ فى ضربة أمنية حاسمة لمتجرى المواد المخدرة.

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وكانت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية قد رصدت نشاط (عدة عناصر إجرامية) تخصص نشاطهم الإجرامى فى الاتجار بالمواد المخدرة وترويجها على عملائهم، مُتخذين من نطاق محافظة الإسكندرية مسرحًا لمزاولة نشاطهم الإجرامى.

 

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطهم (عاطل "له معلومات جنائية") بدائرة قسم شرطة أول العامرية.. وبحوزته (25 كيلو جراما لمخدر الحشيش)، وعاطل "له معلومات جنائية") بدائرة قسم شرطة ثان العامرية.. وبحوزته (25 كيلو جراما لمخدر الحشيش)، وعاطل "له معلومات جنائية" بدائرة قسم شرطة أول العامرية.. وبحوزته (6 كيلو جرام لمخدر الحشيش)، وعاطل بدائرة قسم شرطة ثان العامرية.. وبحوزته (500 جرام لمخدر الهيروين).

 وتقدر القيمة المالية للمضبوطات بأكثر من  (4,5 مليون جنيه)، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وجارى العرض على النيابة العامة.

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