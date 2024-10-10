الخميس 10 أكتوبر 2024
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حوادث

فتش عن المرأة، اختطاف صاحب مخبز وإجباره على توقيع إيصالات أمانة بالمنيا

اختطاف صاحب مخبز
اختطاف صاحب مخبز وإجباره

تمكن قطاع الأمن العام، من ضبط 4 أشخاص من بينهم زوجة أحدهم  لقيامهم باستدراج مالك مخبز لمنزل أحدهم وإكراهه على توقيع إيصال أمانة والاستيلاء على متعلقاته الشخصية بمحافظة المنيا.
 

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تلقى مركز شرطة المنيا بمديرية أمن المنيا بلاغا من مالك مخبز - مقيم بدائرة المركز؛ بتضرره من (3 أشخاص "أحدهم يعمل لدى المُبلغ"، وزوجة أحدهم - مقيمين بدائرة المركز)  لقيامهم باستدراج داخل منزل أحدهم وتهديده بـ (2 سلاح أبيض) وإكراهه على توقيع (إيصال أمانة) والاستيلاء منه على متعلقاته الشخصية (مبلغ مالى – هاتف محمول – 2 بطاقة بنكية) كرهًا عنه.


وعقب تقنين الإجراءات بمشاركة قطاع الأمن العام تم ضبطهم وبحوزتهم (إيصال الأمانة بتوقيع المُبلغ – المتعلقات الشخصية المستولى عليها – السلاح الأبيض المستخدم فى الواقعة) وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وجار العرض على النيابة العامة.

 

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