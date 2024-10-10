فتش عن المرأة، اختطاف صاحب مخبز وإجباره على توقيع إيصالات أمانة بالمنيا

تمكن قطاع الأمن العام، من ضبط 4 أشخاص من بينهم زوجة أحدهم لقيامهم باستدراج مالك مخبز لمنزل أحدهم وإكراهه على توقيع إيصال أمانة والاستيلاء على متعلقاته الشخصية بمحافظة المنيا.



تلقى مركز شرطة المنيا بمديرية أمن المنيا بلاغا من مالك مخبز - مقيم بدائرة المركز؛ بتضرره من (3 أشخاص "أحدهم يعمل لدى المُبلغ"، وزوجة أحدهم - مقيمين بدائرة المركز) لقيامهم باستدراج داخل منزل أحدهم وتهديده بـ (2 سلاح أبيض) وإكراهه على توقيع (إيصال أمانة) والاستيلاء منه على متعلقاته الشخصية (مبلغ مالى – هاتف محمول – 2 بطاقة بنكية) كرهًا عنه.



وعقب تقنين الإجراءات بمشاركة قطاع الأمن العام تم ضبطهم وبحوزتهم (إيصال الأمانة بتوقيع المُبلغ – المتعلقات الشخصية المستولى عليها – السلاح الأبيض المستخدم فى الواقعة) وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وجار العرض على النيابة العامة.

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