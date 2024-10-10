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حوادث

سقوط 16 لصًا لارتكاب جرائم سرقات أموال المواطنين والمساكن والسيارات

سقوط 16 لصًا لارتكاب
سقوط 16 لصًا لارتكاب جرائم سرقات

 ألقت أجهزة الأمن بالقاهرة، القبض على 16 لصًا لارتكاب جرائم سرقات متنوعة من بينها أموال المواطنين والمساكن والسيارات. 

وكان مدير أمن القاهرة تلقى إخطارًا يفيد بتمكن الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط (سائق سيارة لدى صاحب إحدى المؤسسات الخيرية) بدائرة قسم شرطة الأزبكية لقيامه بالاستيلاء على مبلغ مالى كان من المقرر تسليمه لإحدى المؤسسات الخيرية الأخرى إلا أنه لم يقم بذلك أو العودة بالسيارة.

 

وتم بإرشاده ضبط السيارة وجزء من المبلغ المالى المستولى عليه لدى أحد أصدقائه (سئ النية - مقيم بمحافظة المنوفية)، وكذا ضبط باقى المبلغ لدى (سائق - مقيم بمحافظة الغربية).

كما ضبط (مدرب علاج طبيعى) بدائرة قسم شرطة التجمع الأول، لقيامه بسرقة (مبلغ مالى "عملات محلية وأجنبية" – 2 هاتف محمول) من أحد الأشخاص أثناء عمل جلسة بأحد مراكز العلاج الطبيعى بالاشتراك مع آخر يعمل لدى المجنى عليه بأسلوب "المغافلة" وبحوزتهما كافة المسروقات المستولى عليها، وباستدعاء المجنى عليه تعرف على المضبوطات واتهمهما بالسرقة.

 

وتم ضبط (عاطلان) بدائرة قسم شرطة التجمع الأول، لقيامهما بسرقة (مبلغ مالى "عملات محلية وأجنبية") من داخل إحدى الشقق بأسلوب "التسلق"، وبحوزتهما كافة المسروقات المستولى عليها، وباستدعاء المجنى عليه تعرف على المسروقات واتهمهما بالسرقة.

 

كما تم ضبط (سيدة، عاطل " لهما معلومات جنائية") بدائرة قسم شرطة الشروق، لقيامهما بممارسة نشاط إجرامي تخصص فى السرقة من داخل المساكن بأسلوب "المفتاح المصطنع"  .

 

واعترفا بارتكاب 5 وقائع سرقة بذات الأسلوب، وتم بإرشادهما ضبط كافة المسروقات المستولى عليها لدى عميلهما "سيء النية" (مالك مخزن خردة ونجله - مقيمان بدائرة قسم شرطة المرج).

وجرى ضبط (4 أشخاص – لـ 3 منهم معلومات جنائية) بدائرة قسم شرطة بدر لقيامهم بممارسة نشاط إجرامى تخصص فى سرقة السيارات بأسلوب "المفتاح المصطنع" وقيامهم بسرقة سيارة أحد الأشخاص من أمام العقار سكنه بإستخدام سيارة "مستأجرة".

 

وأقروا بارتكاب 2 واقعة سرقة بذات الأسلوب، وأقروا بتصرفهم فى المسروقات المستولى عليها بالبيع لدى عملائهم "سيىء النية" (3 أشخاص – لأحدهم معلومات جنائية) تم ضبطهم وبحوزتهم (كافة المسروقات المستولى عليها - بندقية آلية بالخزينة - بندقية خرطوش - عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة – السيارة المستخدمة فى الواقعة ).

 

 وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجار العرض على النيابة العامة.
 

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