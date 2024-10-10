سقوط سمسار غسل 15 مليون جنيه حصيلة تنظيم رحلات الهجرة غير الشرعية
ألقت مباحث الأموال العامة، القبض على سمسار لقيامه بغسـل 15 مليون جنيه متحصلة من نشاط إجرامى تخصص فى مجال التسفير للخارج بطرق غير قانونية بمحافظة القاهرة.
اتخذت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية الإجراءات القانونية حيال (أحد الأشخاص "له معلومات جنائية"، مقيم بمحافظة القاهرة) لقيامه بغسل الأموال المتحصلة من ممارسة نشاط إجرامى تخصص فى مجال التسفير للخارج بطرق غير قانونية بالاشتراك مع آخرين.
وكشفت التحريات، محاولته إخفاء مصدر الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (تأسيس الشركات - شراء السيارات)، وكذا إيداع بعض من تلك الأموال بحسابات بنكية خاصة به وبأفراد أسرته ببعض البنوك.
وقدرت أفعال الغسل التى قام بها المذكور بمبلغ 15 مليون جنيه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وجار العرض على النيابة العامة.
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