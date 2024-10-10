خطفوها من "عربية الحضانة"، القبض على المتهمين باختطاف طفلة بالشرقية

تمكن قطاع الأمن العام من ضبط 4 أشخاص بالشرقية لقيامهم بارتكاب واقعة اختطاف طفلة وأعادها رجال الأمن إلى أسرتها.



تلقى مركز شرطة منيا القمح بمديرية أمن الشرقية بلاغا من (أحد الأشخاص - مقيم بدائرة المركز) بأنه أثناء توجه حفيدته ( 5 سنوات – مقيمة بنفس العنوان) للحضانة مستقلة إحدى السيارات يقودها (سائق – مقيم بذات العنوان) اعترضت طريقهم سيارة “ملاكى ”، لا يعلم بياناتها، وقاموا باختطاف حفيدته وفروا هاربين.

وبالفحص وإجراء التحريات، أمكن تحديد مرتكبى الواقعة (4 أشخاص – لأحدهم معلومات جنائية - مقيمون بمحافظة الشرقية)، وكذا تحديد مكان احتجاز المجنى عليها بمسكن أحد المتهمين بدائرة مركز شرطة فاقوس.



ضبط 4 أشخاص بالشرقية لقيامهم باختطاف طفلة انتقاما من والدها

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهم، وتحرير الطفلة المختطفة، وعثر بحوزتهم على (السيارة المستخدمة فى ارتكاب الواقعة – فرد خرطوش "وطلقتان" – 2 سلاح أبيض).

وبمواجهتهم، اعترفوا بارتكاب الواقعة مستخدمين السيارة المضبوطة، لحصول والد المجني عليها على مبلغ مالى منهم نظير تسفيرهم للخارج وعدم وفائه بذلك، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وجارٍ العرض على النيابة العامة.