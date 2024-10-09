مشغولات ذهبية بمليون جنيه، التحقيقات تكشف ملابسات سرقة مشرف المناطق الصناعية بالقليوبية

كشفت التحقيقات التي أجرتها مباحث بنها التفاصيل الكاملة لاتهام موظف بالاعتداء على المشرف العام على المناطق الصناعية بمحافظة القليوبية.

تفاصيل ضبط متهم بسرقة مسؤلة بمحافظة القليوبية

وتبين أن المتهم ظل يتتبع المجنى عليها “ه ا”، مسؤولة بمحافظة القليوبية، لمدة ٣ أيام، وآخر يوم استقل موتوسيكل وانتظرها حتى انتهاء عملها وتتبعها حتى وصلت لأحد البنوك وقامت بإيداع مبلغ من المال وانصرفت.

وأضافت التحقيقات، أن المتهم تتبع سيارتها حتى وصلت إلى منزلها وقام بالدلوف خلفها وصعد العقار الذي تقطن به ودفعها داخل الشقة وأصابها على رأسها بزهرية، وقام بتكميمها بـ"فوطة مبلولة"، أعدها مسبقًا لارتكاب الواقعة، ومن ثم قيدها بالحبال، واستولى على مشغولاتها الذهبية والتى تقدر بحوالى مليون جنيه، وتركها فاقدة الوعى وفر هاربًا.

وأشارت التحقيقات إلى أن قوات البحث الجنائي ببندر بنها قامت بفحص الكاميرات يوم الواقعة وبتفريغها، تبين أنها رصدت المتهم يتتبع المجنى عليها حتى صعد خلفها العقار.

البداية كانت بتلقي مديرية أمن القليوبية إخطارًا من قسم أول بنها مفاده تلقيه بلاغا من إحدى السيدات تدعى هانم البيطار وتعمل مشرفة على المناطق الصناعية بمحافظة القليوبية، مفاده تعرضها للاعتداء من قبل أحد المجهولين والشروع فى قتلها.

وذكرت المجني عليها على المناطق الصناعية بمحافظة القليوبية، ببلاغها، أن أحد الاشخاص تتبعها عقب عودتها من عملها وصعد العقار التى تقطن به بمنطقة خالد بن الوليد، وانتظر حتى فتحت الباب وقام بدفعها داخل شقتها وقيدها وقام بضربها واصابتها، ومن ثم سرقة مشغولاتها الذهبية وفر هاربًا.

وتم نقلها إلى المستشفى فى حالة إغماء، وتم عمل الفحوصات الطبية اللازمة وإسعافها.

وحرر محضر بالواقعة برقم ٧٠٣٥ جنح بندر بنها لسنة ٢٠٢٤ وتولت النيابة التحقيق، وبتقنين الاجراءات وإعداد الاكمنة اللازمة تم القبض على المتهم وأحيل إلى النيابة العامة التى باشرت التحقيق.

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