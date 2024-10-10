الخميس 10 أكتوبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

ثقافة وفنون

اختيار كايل تشاندلر لتجسيد شخصية 'هال جوردان' في مسلسل Lanterns

مسلسل Lanterns، فيتو
مسلسل Lanterns، فيتو

DC، اعلنت شركة دي سي، عن تعاقدها رسميا، مع الممثل كايل تشاندلر، ليلعب شخصية 'هال جوردان' في مسلسلها الجديد Lanterns.

يتبع مسلسل Lanterns، هال جوردان برفقة المجند الجديد في فيلق الـ 'Lanterns'، جون ستيوارت أثناء يحققهما، في لغز غامض عن جريمة قتل في كوكب الأرض، وتحديدًا في الأراضي الأمريكية.

Image

تفاصيل تعاون شركة DC وشبكة HBO لإنتاج مسلسل Lanterns

 أعلنت شركة الإنتاج السينمائي الشهيرة، 'DC'، عن تعاونها مع شبكة HBO، لإنتاج مسلسل السوبر هيرو، Lanterns.

وأوضحت شركة DC، أن مسلسل Lanterns، سيتكون من ثماني حلقات، ويتبع المسلسل هال جوردان برفقة المجند الجديد، في فيلق الـ 'Lanterns'، جون ستيوارت، أثناء عملهم في التحقيق حول لغز غامض عن جريمة قىَل في كوكب الأرض، وتحديدًا في الأراضي الأمريكية.

استديوهات مارفل تفاوض سام رايمي لإخراج Doctor Strange 3

مارفل تكشف عن عنوان فيلم Spider Man 4

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

Lanterns دي سي Lanterns مسلسل Lanterns مشاهدة مسلسل Lanterns موعد عرض Lanterns

مواد متعلقة

DC تفاوض جوش برولين لتجسيد شخصية Hal Jordan في مسلسل Lanterns

تفاصيل تعاون شركة DC وشبكة HBO لإنتاج مسلسل Lanterns

الأكثر قراءة

كاف يكشف حقيقة تلقيه عينات المنشطات في مباراة السوبر الأفريقي

وسط رعب إثيوبيا، 3 بيانات نارية من مصر والصومال وإريتريا

10 صور ترصد زيارة السيسي التاريخية لإريتريا

وكلاء أعمال محمود بنتايك يردون على أنباء إيجابية منشطات اللاعب

من إريتريا، 8 رسائل رئاسية حاسمة لدعم الصومال ووقف حرب السودان وأمن البحر الأحمر

أحد مهندسى صفقة الأسير الإسرائيلي جلعاد شاليط يوجه رسالة إلى مصر

سعر طن القصدير اليوم الخميس 10-10-2024 بالبورصات العالمية

استمرار فتح مفيض سد النهضة، باحث بالشأن الإفريقي يكشف سر ارتفاع مياه النيل

منوعات

المزيد

طائرة تركية تهبط اضطراريا في أمريكا بعد وفاة قائدها

تفاصيل مشاجرة بين فتاة وسائق تاكسي بالأردن (فيديو)

عالم أحياء يكشف سبب خطورة القهوة سريعة التحضير

عالم يتوقع حدوث أعاصير مدمرة قبل نهاية القرن

المزيد

خدمات

المزيد

سعر طن القصدير اليوم الخميس 10-10-2024 بالبورصات العالمية

تعرف على أسعار الأرز اليوم الخميس بالأسواق

استقرار أسعار السكر اليوم الخميس في الأسواق

أسعار الأسماك اليوم، انخفاض البلطي وارتفاع الجمبري في سوق العبور

المزيد

انفوجراف

أبرزهم بيبو والقيعي وأمير توفيق.. ثورة تغيير في الأهلي خلال 52 يوما (فيديوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

احتفالا بمولده، موقف الشيخ الشعراوي من كرامات السيد البدوي

خالد الجندي: هناك خلط كبير بين الحلال والحرام في المعاملات التجارية (فيديو)

ما معنى الحظ في القرآن الكريم؟ محمد سيد طنطاوي يجيب

المزيد
الجريدة الرسمية