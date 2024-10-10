اختيار كايل تشاندلر لتجسيد شخصية 'هال جوردان' في مسلسل Lanterns

DC، اعلنت شركة دي سي، عن تعاقدها رسميا، مع الممثل كايل تشاندلر، ليلعب شخصية 'هال جوردان' في مسلسلها الجديد Lanterns.

يتبع مسلسل Lanterns، هال جوردان برفقة المجند الجديد في فيلق الـ 'Lanterns'، جون ستيوارت أثناء يحققهما، في لغز غامض عن جريمة قتل في كوكب الأرض، وتحديدًا في الأراضي الأمريكية.

تفاصيل تعاون شركة DC وشبكة HBO لإنتاج مسلسل Lanterns

أعلنت شركة الإنتاج السينمائي الشهيرة، 'DC'، عن تعاونها مع شبكة HBO، لإنتاج مسلسل السوبر هيرو، Lanterns.

وأوضحت شركة DC، أن مسلسل Lanterns، سيتكون من ثماني حلقات، ويتبع المسلسل هال جوردان برفقة المجند الجديد، في فيلق الـ 'Lanterns'، جون ستيوارت، أثناء عملهم في التحقيق حول لغز غامض عن جريمة قىَل في كوكب الأرض، وتحديدًا في الأراضي الأمريكية.