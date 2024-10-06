الإثنين 07 أكتوبر 2024
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وفاة أكبر مصاب بالشيخوخة المبكرة عن 28 عاما

الشيخوخة المبكرة،
الشيخوخة المبكرة، فيتو

أعلنت الرابطة الإيطالية لمرضى الشيخوخة المبكرة اليوم الأحد، وفاة س. ب الأطول عمرا ممن أصيبوا بهذا المرض الوراثي النادر عن 28 عاما.

معلومات عن الشيخوخة المبكرة (بروجيريا)

والشيخوخة المبكرة (بروجيريا) هو مرض معروف أيضا باسم متلازمة "هاتشينسون-جيلفورد" ويتسبب في ظهور آثار التقدم في العمر على المريض بسرعة ليبدو أكبر عمرا مما هو عليه في الحقيقة، ويؤثر على الحياة اليومية سلبا ويقلل العمر المتوقع إلى 13.5 سنة في المتوسط دون علاج، وفقا لما كتبته الرابطة عبر موقعها الإلكتروني.

معدل الإصابة بالشيخوخة المبكرة علي مستوي العالم

ويبلغ معدل الإصابة بـ الشيخوخة المبكرة على مستوى العالم واحدا من كل 20 مليونا.

وهناك 130 حالة إصابة معروفة بالمرض في أنحاء العالم، أربع منها في إيطاليا.

لكن الرابطة تقدر أن العدد ربما يبلغ في الحقيقة 350 حالة بسبب صعوبة رصد المصابين به، خاصة في الدول النامية.

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