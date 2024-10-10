محافظ الدقهلية يتجول منفردا بشوارع المنصورة ليلا ويستمع لمطالب المواطنين (صور)

قام اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية بالتجول منفردا بشوارع مدينة المنصورة والتقى المواطنين واستمع إلى مطالبهم ومشاكلهم.

ووجه بدراسة مشاكل المواطنين وسرعة حلها، حيث تجول بشوارع “فخر الدين خالد وعبدالسلام عارف مرورًا بمشغل وشارع بورسعيد والسكة الجديدة ”.

وقال المحافظ إنه يتم العمل لمحاربة الفساد من خلال أصعدة متوازية منها الانتهاء من ميكنة العمل بجميع المصالح الحكومية للفصل بين مؤدي الخدمة والمواطن.

وشدد على وضع آلية داخل كل مصلحة حكومية لسرعة إنجاز مصالح المواطنين؛ حيث إن تعطيل مصالحهم يفتح الباب أمام استمرار الظاهرة وتفاقمها.

وأوضح أنه سيتم توقيع عقوبات على من يثبت تعمده تعطيل مصالح المواطنين، وسيتم فحص شكاوى المواطنين بدقة لأن المواطن أولا وإنجاز مصالحة أولي الاهتمامات مع مرحلة جديدة وبداية جديدة مع مبادرة رئيس الجمهورية بداية لبناء الإنسان.

وتابع:" هناك أيضًا مسار الأجهزة المختصة بمحاربة الفساد، وسيتم التعاون معها في إطار القواعد القانونية المنظمة. وبالتأكيد، كل هذه الأصعدة تنطبق على ضبط مخالفات البناء والتعديات والتصدي للرشاوي وكافة الثغرات".

وأشار إلى أن المعيار الرئيسي لاختيار القيادات هو الكفاءة، الشفافية، النزاهة، وحسن التعامل مع المواطنين، بالإضافة إلى سرعة وحسن تقديم الخدمات لهم.