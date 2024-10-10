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نائب وزير الخارجية اليوناني يترأس وفدا لزيارة مكتبة الإسكندرية

نائب وزير الخارجية
نائب وزير الخارجية اليوناني داخل مكتبة الإسكندرية

استقبلت مكتبة الإسكندرية جورجيوس كوتسيراس؛ نائب وزير الخارجية اليوناني، في زيارة للمكتبة لتفقد مزاراتها، رافقه فيها وفد رفيع المستوى يضم كل من  نيكولاوس باباجورجيو؛ سفير اليونان بالقاهرة، يوانيس بيرجاكيس؛ القنصل العام اليوناني بالإسكندرية، وإفستراتيوس إيثيميو؛ رئيس الديوان الدبلوماسي لنائب الوزير.

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استقبل الوفد  هبة الرافعي؛ القائم بأعمال رئيس قطاع العلاقات الخارجية والإعلام بمكتبة الإسكندرية، واصطحبت الضيوف في جولة تفقدية تعرفوا فيها على المكتبة ومزاراتها المختلفة، وقامت بإهداء نائب وزير الخارجية نسخة من كتاب ذاكرة الإسكندرية الفوتوغرافية.

تفقد الوفد قاعة الاطلاع الرئيسية، ومعرض "عالم المعرفة" الرقمي؛ حيث تعرفوا على المشروعات الرقمية والتكنولوجية، بالإضافة إلى المعارض والمتاحف الموجودة داخل المكتبة، مثل معرض الإسكندرية عبر العصور، متحف المخطوطات، متحف الآثار، كسوة الكعبة المشرفة، مطبعة بولاق ومتحف الرئيس الراحل محمد أنور السادات، كما حضر الوفد عرض بالبانوراما الحضارية.

وفى نهاية الجولة أعرب نائب وزير الخارجية اليوناني والوفد المرافق عن سعادتهم الكبيرة بزيارة مكتبة الإسكندرية، وأبدوا إعجابهم بما شهدوه من كنوز ثقافية وتاريخية، وأشادوا بالدور الثقافي والتنويري الذي تقوم به المكتبة، كما أكدوا   أن المكتبة تعد مركزًا حيويًا يربط بين الثقافات المختلفة ويعزز الحوار والتفاهم بين الشعوب.

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