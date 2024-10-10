الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية: ربع الأراضي اللبنانية تلقت أوامر إسرائيلية بإخلائها

نقلت قناة القاهرة الإخبارية عن مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، أن "ربع الأراضي اللبنانية تلقت أوامر إسرائيلية بإخلائها".

ارتفاع عدد النازحين

وكانت الأمم المتحدة حذرت من تردي الأوضاع الداخلية في لبنان مع ارتفاع عدد النازحين داخليا ومن نزح إلى خارج لبنان باتجاه سوريا، فيما يواصل جيش الاحتلال عدوانه.

وقالت المنسقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان، جينين هينيس بلاسخارت، في إحاطة صحفية «يواجه لبنان صراعا وأزمة إنسانية ذات أبعاد كارثية».

وأعربت عن «أملها في أن تكون إسرائيل الآن مستعدة لدعم الدعوات العديدة لوقف التصعيد».

دمار ومعاناة على غرار ما يحصل في غزة

وأشارت وكالة فرانس برس، إلى أن رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، هدّد لبنان بـ«دمار ومعاناة على غرار ما يحصل في غزة إذا لم يحرر نفسه من حزب الله».

وكانت إسرائيل كثفت ضرباتها الجوية على معاقل حزب الله في لبنان منذ 23 سبتمبر ما أسفر عن استشهاد أكثر من 1190 شخصا وإجبار أكثر من مليون على النزوح، بحسب تعداد لوكالة فرانس برس استنادا إلى أرقام رسمية.