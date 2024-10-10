فيلم Blitz يحصل على تقييم 100% على موقع Rotten Tomatoes
حصل فيلم آبل الجديد"Blitz"، على تقييم بلغ 100% بعد 13 مراجعة حتى الآن، على موقع التقييمات الأشهر Rotten Tomatoes، وذلك قبل عرضه رسميا في صالات السينما بتاريخ 1 نوفمبر ٢٠٢٤.
تفاصيل فيلم Blitz
فيلم Blitz، يدور في قالب درامي تاريخي، ويتبع مجموعة من سكان لندن، الذين يختبئون في أحد الملاجئ خلال قصف لندن أثناء الحرب العالمية الثانية.
Blitz، من بطولة كلا من، سيرشا رونان، وباول ويلر، وهاريس ديكنسون، وإليوت هيفرنان، ونجامين كليمنتين، وستيفن جراهام، ومن إخراج 'ستيف ماكوين'.
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