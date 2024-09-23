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توجيهات مشددة من تعليم القاهرة للمدارس بشأن الكتب المدرسية

طلاب المدارس،فيتو
طلاب المدارس،فيتو
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 شددت مديرية التربية والتعليم بمحافظة القاهرة، على جميع المدارس بالمحافظة بضرورة وسرعة الانتهاء من تسليم الطلاب الكتب المدرسية بالعام الدراسي الجديد 2024-2025.

 

توزيع الكتب المدرسية 

 ونبهت مديرية التربية والتعليم بالقاهرة على ضرورة الالتزام المشدد بالإشراف خلال اليوم الدراسي وانتظام دخول الطلبة المدرسة في الصباح وخروجهم بعد نهاية اليوم الدراسي، بالإضافة إلى تهيئة المناخ المناسب الجيد والآمن للطلاب بمختلف المراحل التعليمية لضمان حسن سير واستقرار العملية التعليمية.

وانتظم أمس الأحد، 25 مليون طالب وطالبة بمرحلة التعليم قبل الجامعي، في 60 ألف مدرسة على مستوى الجمهورية خلال العام الدراسي الجديد 2024-2025.

 العام الدراسي الجديد 2025

وأعلنت وزارة التربية والتعليم عن بدء الدراسة بالمدارس يوم السبت الموافق ٢١ سبتمبر ٢٠٢٤، على أن تنتهي الخميس الموافق ٥ يونيو ٢٠٢٥، وذلك لمدة ٣٥ أسبوعًا، ويتم توزيع المناهج على الفصلين الدراسيين.

موعد بداية الفصل الدراسي الأول للعام الجديد 

 يستمر الفصل الدراسي الأول من ٢١ سبتمبر ٢٠٢٤ إلى الخميس ٢٣ يناير ٢٠٢٥، وتبدأ امتحانات الفصل الدراسي الأول يوم السبت الموافق ١١/ ١/ ٢٠٢٥. 

ويبدأ الفصل الدراسي الثاني يوم السبت الموافق ٨/ ٢/ ٢٠٢٥ إلى الخميس الموافق ٥/ ٦/ ٢٠٢٥، على أن يكون موعد بدء امتحانات صفوف النقل والشهادة الإعدادية يوم السبت الموافق ٢٤/ ٥/ ٢٠٢٥.

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وتنطلق امتحانات الدبلومات الفنية السبت ٣١/ ٥/ ٢٠٢٥، كما تبدأ امتحانات الثانوية العامة يوم السبت الموافق ١٤/ ٦/ ٢٠٢٥.

وتبدأ إجازة نصف العام  من يوم السبت الموافق ٢٥/ ١/ ٢٠٢٥ وتنتهي يوم الخميس الموافق ٦/ ٢/ ٢٠٢٥، على أن تشمل هذه المواعيد جميع مراحل التعليم المختلفة للمدارس الرسمية والرسمية للغات والخاصة والخاصة للغات.

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