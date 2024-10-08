وزير الصحة: 6 مليارات جنيه تكلفة إنشاء مستشفى الصحة النفسية بالعلمين الجديدة

كشف الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة عن إنشاء مشروع مستشفى "سَكينة" للصحة النفسية بمدينة العلمين الجديدة، والذي سيعمل بإجمالي 950 سريرًا، بتكلفة تقديرية للمشروع تبلغ 6 مليارات جنيه.

تطوير خدمات الصحة النفسية وعلاج وتأهيل مرضى الإدمان

وأكد الوزير الاهتمام غير المسبوق الذي شهدته الفترة الأخيرة في العمل على تطوير خدمات الصحة النفسية وعلاج وتأهيل مرضى الإدمان لدمجهم في المجتمع، مشيرًا إلى المبادرات التي تم إطلاقها في هذا المجال، ومنها ما هو ضد إدمان المخدرات، وإدمان الألعاب الإلكترونية، ومبادرة الكشف والتدخل المبكر لاضطراب طيف التوحد والتأهيل للمريض وذويه، وبرنامج الصحة النفسية بالمدارس، فضلًا عن التعامل مع العنف الموجه للمرأة، والفحص النفسي للمقبلين على الزواج والتثقيف بالاضطرابات الأكثر شيوعًا.

أشار إلى أن مكاتب المشورة النفسية في وحدات الرعاية الأولية استقبلت وتعاملت مع 150 ألف حالة في 6 محافظات خلال 40 يوما فقط.