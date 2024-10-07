هل الحسنة من الله والسيئة من النفس؟ الشعراوي يحسم الجدل (فيديو)

الحسنة والسيئة، حسم الشيخ محمد متولي الشعراوي خلال خواطره بـسورة النساء، الجدل حول مسألة أن الحسنة من الله والسيئة من النفس، وتناول جوانبها ومعانيها، كما أوضح معنى الرسول ومفهومه.

سورة النساء الآية 79

قال تعالى: «مَا أَصَابَكَ مِنْ حَسَنَةٍ فَمِنَ اللَّهِ وَمَا أَصَابَكَ مِنْ سَيِّئَةٍ فَمِنْ نَفْسِكَ وَأَرْسَلْنَاكَ لِلنَّاسِ رَسُولًا وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا».

سورة النساء الآية 79



تفسير الشيخ الشعراوي للآية 79 من سورة النساء

قال الشيخ محمد متولي الشعراوي: فإن جرت عليك سنة كونية خيرًا فهو من الله، أما إن أصابتك سيئة فيما لك فيه دخل فهي من نفسك، كأن المسألة قسمان: شيء لك فيه دخل، وشيء لا دخل لك فيه، ولابد أن تعتبره حسنة لأنه يقيم قضية عقدية في الكون، فـالمؤمن بين لوم نفسه على مصيبة بما له فيه دخل، وثقة بحكمة من يجري ما لا دخل له فيه وهو الله سبحانه {ما أَصَابَكَ مِنْ حَسَنَةٍ فَمِنَ الله وَمَآ أَصَابَكَ مِن سَيِّئَةٍ فَمِن نَّفْسِكَ وَأَرْسَلْنَاكَ لِلنَّاسِ رَسُولًا}.

ومن هو الرسول؟.



ما معنى الرسول؟

وتابع الشيخ الشعراوي: الرسول مبلغ عمن أرسله إلى من أرسل إليه، وما دام رسولًا مبلغًا عن الله فأي شيء يحدث منه فهو من الله، وعندما يقول الحق: {وكفى بالله شَهِيدًا} أي لا يضرك يا محمد أن يقولوا: إن ما أصابهم من سيئة فمن عندك؛ لأنه يكفيك أن يكون الله في صفك؛ لأنهم لا يملكون على ما يقولون جزاء، وربك هو الذي يملك الجزاء وهو يشهد لك بأنك صادق في التبليغ عنه وأنّك لم تحدث منك سيئة كما قالوا: ومن بعد ذلك يقول الحق: {مَّنْ يُطِعِ الرسول فَقَدْ أَطَاعَ}.

الشيخ محمد متولي الشعراوي

ولد الشيخ الشعراوي في 15 أبريل عام 1911م، بـ قرية دقادوس، مركز ميت غمر بمحافظة الدقهلية بجمهورية مصر العربية، وأتم حفظ القرآن الكريم في الحادية عشرة من عمره، وحصل على الشهادة الابتدائية الأزهرية عام 1923م، ودخل المعهد الثانوي الأزهري، وزاد اهتمامه بالشعر والأدب، وحظى بمكانة خاصة بين زملائه، فاختاروه رئيسًا لاتحاد الطلبة، ورئيسًا لجمعية الأدباء بالزقازيق.

مؤلفات الشيخ الشعراوي

للشيخ الشعراوي مؤلفات علمية عديدة منها: معجزة القرآن - الأدلة المادية على وجود الله - أنت تسأل والإسلام يجيب - الإسلام والفكر المعاصر - قضايا العصر - أسئلة حرجة وأجوبة صريحة.

وبعد عمر مديد في رحاب الدعوة الإسلامية المستنيرة والسمحة، وفي خدمة الإسلام والمسلمين، توفي الشيخ الشعراوي عن عمر يناهز السابعة والثمانين، في 22 صفر 1419هـ، الموافق 17 يونيو 1998م.