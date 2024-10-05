السبت 05 أكتوبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

الاحتلال يشن حملة مداهمات واعتقالات في الضفة الغربية

الاحتلال يشن حملة
الاحتلال يشن حملة مداهمات واعتقالات في الضفة الغربية

شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي حملة مداهمات لمدن ومخيمات شمال الضفة الغربية المحتلة.

مخيم العين شرقي مدينة نابلس بالضفة الغربية

اقتحمت قوات الاحتلال منازل عدد من الفلسطينيين في مخيم العين شرقي مدينة نابلس بالضفة الغربية، وسط اندلاع اشتباكات مسلحة عنيفة.

وأفاد نادي الأسير الفلسطيني، باستشهاد شاب فلسطيني عقب اعتقاله مصابًا خلال حصار قوة عسكرية إسرائيلية منزلًا في منطقة وادي الفارعة جنوب مدينة طوباس شمال شرق الضفة الغربية.

 

احتجاز جثمان شهيد

وذكرت مصادر في نادي الأسير الفلسطيني، أن جيش الاحتلال فتح النار بشكل كثيف صوب منزل الأسير المحرر أحمد عوايصة خلال حصاره جنوبي طوباس ما أدى لإصابته بجراح حرجة واعتقاله لاحقًا قبل أن يعلن عن استشهاده واحتجاز جثمانه.

وشن جيش الاحتلال حملة مداهمات واسعة في مدن شمال الضفة الغربية طالت اعتقال شابين في مدينة قلقيلية، واحتجاز شاب في بلدة برقة شمال غرب مدينة نابلس.

جيش الاحتلال: رصدنا إطلاق 5 صواريخ من ‎لبنان

حرب الضفة الغربية، قوات الاحتلال تقتحم مدينة نابلس وسط اشتباكات مع مقاومين

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

الاحتلال الإسرائيلي قوات الاحتلال الضفة الغربية الضفة الغربية المحتلة مخيم العين جيش الاحتلال نادي الاسير الفلسطيني

مواد متعلقة

حرب الضفة الغربية، قوات الاحتلال تقتحم مدينة نابلس وسط اشتباكات مع مقاومين

الصحة الفلسطينية تكشف حصيلة ضحايا العدوان على الضفة الغربية منذ 7 أكتوبر

السيسي: ضرورة وقف الانتهاكات الإسرائيلية في الضفة الغربية وعدم مواصلة التصعيد

أبرزها المقر الدائم، خطوات حصول المنظمة على الصفة الاستشارية بالأمم المتحدة

الأكثر قراءة

سعر جرام الذهب صباح اليوم السبت 5 أكتوبر 2024

لا يفضل الدوري السعودي، تفاصيل العرض الفرنسي الضخم لضم محمد صلاح

انخفاض مفاجئ في سعر الجنيه الذهب فى الصاغة اليوم السبت 5 أكتوبر 2024

مستشار باليونسيف يكشف حقيقة تضرر السد العالي من المياه الزائدة

مصرع 8 أشخاص وإصابة 11 في انقلاب ميكروباص بقنا

طالب يمزق جسد زميله بسبب خلافات مالية في مدينة السلام

أسعار الفاكهة اليوم، المانجو كيت تسجل 35 جنيهًا في سوق العبور

مدرب جنوب إفريقيا يحرض تاو ضد الأهلي: انتقل إلى نادٍ آخر بمشاكل أقل

منوعات

المزيد

تضاعف عدد جرائم معاداة السامية في ألمانيا بعد عملية طوفان الأقصى

الهند تخطط لإرسال بعثة فضائية إلى كوكب الزهرة

"زلازل سماوية" تحدث في جميع أنحاء العالم تحير العلماء

ابنتي تنتظر اتصاله يوميا، عارضة أزياء تطارد نيمار بقضية "إثبات أبوة"

المزيد

خدمات

المزيد

أسعار الفاكهة اليوم، المانجو كيت تسجل 35 جنيهًا في سوق العبور

تعرف على أسعار النحاس اليوم السبت بالسوق المحلية

أسعار الألومنيوم بالسوق المحلية اليوم الجمعة 4-10-2024

أسعار الزيت مساء اليوم الجمعة 04- 10- 2024 في الأسواق

المزيد

انفوجراف

مواعيد مباريات ريال مدريد في شهر أكتوبر 2024 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم المشي في الصحراء بالمنام وعلاقته بالرغبة في هجر المحيطين

هل القرآن صالح لزمان معين؟ رد حاسم من رئيس جامعة الأزهر

تفسير رؤية نزول اللبن من الثدي في المنام وعلاقته بكثرة النسل والخير والرزق

المزيد
الجريدة الرسمية