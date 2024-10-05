الاحتلال يشن حملة مداهمات واعتقالات في الضفة الغربية

شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي حملة مداهمات لمدن ومخيمات شمال الضفة الغربية المحتلة.

مخيم العين شرقي مدينة نابلس بالضفة الغربية

اقتحمت قوات الاحتلال منازل عدد من الفلسطينيين في مخيم العين شرقي مدينة نابلس بالضفة الغربية، وسط اندلاع اشتباكات مسلحة عنيفة.

وأفاد نادي الأسير الفلسطيني، باستشهاد شاب فلسطيني عقب اعتقاله مصابًا خلال حصار قوة عسكرية إسرائيلية منزلًا في منطقة وادي الفارعة جنوب مدينة طوباس شمال شرق الضفة الغربية.

احتجاز جثمان شهيد

وذكرت مصادر في نادي الأسير الفلسطيني، أن جيش الاحتلال فتح النار بشكل كثيف صوب منزل الأسير المحرر أحمد عوايصة خلال حصاره جنوبي طوباس ما أدى لإصابته بجراح حرجة واعتقاله لاحقًا قبل أن يعلن عن استشهاده واحتجاز جثمانه.

وشن جيش الاحتلال حملة مداهمات واسعة في مدن شمال الضفة الغربية طالت اعتقال شابين في مدينة قلقيلية، واحتجاز شاب في بلدة برقة شمال غرب مدينة نابلس.