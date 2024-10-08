إعلان حالة الطوارئ بصفوف الفراعنة قبل مواجهة موريتانيا.. استدعاء صابر بعد إصابة دونجا.. الظهيرين صداع في رأس العميد.. وتأخر انضمام صلاح ومرموش وعبد المنعم ومصطفى محمد للمعسكر

أعلنت حالة الطوارئ داخل صفوف منتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة مديره الفني حسام حسن استعدادا لمواجهتي موريتانيا في الجولتين الثالثة والرابعة من التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية 2025، المقرر إقامتها في المغرب.

وحدد الكاف الفترة من 7 إلى 15 أكتوبر الجاري موعدًا للتوقف الدولي المقبل للمنتخبات في إطار مباريات التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية 2025.

موعد مباراة منتخب مصر وموريتانيا في لقاء الذهاب

وحدد منتخب مصر السابعة مساء الجمعة المقبل 11 أكتوبر، موعدًا لمواجهة منتخب موريتانيا بالقاهرة، في الجولة الثالثة من التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية 2025 التي تستضيفها المغرب.

وحدد منتخب موريتانيا يوم 15 أكتوبر الجاري موعدا لمباراة الجولة الرابعة في الإياب، والتي ستقام في رواندا.

ويواجه حسام حسن العديد من الأزمات بصفوف الفريق بافتقاده لاعب تلو الآخر خاصة بالجبهتين اليمنى واليسرى بعد إصابة محمد هاني لاعب الأهلي ومحمد حمدي لاعب بيراميدز، ولكن جار تجهيز الأخير، كما تأكد اليوم غياب نبيل عماد دونجا أيضا للإصابة، بالإضافة إلى أزمات أخرى نسردها في السطور التالية.

إصابة دونجا تصدم حسام حسن

أعلن منتخب مصر اليوم الثلاثاء، تفاصيل الإصابة التي يعاني منها نبيل عماد دونجا لاعب وسط الزمالك وذلك قبل مباراتي موريتانيا بالتصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية 2025 بالمغرب.

وأثبتت الفحوصات الطبية معاناة نبيل عماد دونجا من إجهاد بالعضلة الخلفية، ولن يلحق بالمباراة الأولى أمام موريتانيا المقرر لها الجمعة المقبل.

وخضع دونجا لفحوصات طبية تحت إشراف الجهاز الطبي بقيادة محمد أبو العلا، بعد شعوره بآلام في العضلة الخلفية.

وسيتم تجهيز دونجا للحاق بمباراة موريتانيا المقرر لها ١٥ أكتوبر.

استدعاء محمود صابر

وقرر الجهاز الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة حسام حسن، استدعاء محمود صابر لاعب سموحة لمعسكر المنتخب المقام حاليا استعدادًا لمباراتي موريتانيا المقرر لهما يومي ١١ و١٥ أكتوبر الجاري في الجولة الثالثة والرابعة من التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية ٢٠٢٥ بالمغرب.

انضمام محمد صلاح معسكر منتخب مصر

ويواجه حسام حسن أيضا أزمة تأخر انضمام الرباعي المحترف الي معسكر منتخب مصر والذي من المنتظر أن ينضم اليوم الثلاثاء وعلى رأسهم محمد صلاح قائد الفراعنة لاعب ليفربول الإنجليزي، ومحمد عبد المنعم مدافع نيس الفرنسي ومصطفى محمد مهاجم نانت الفرنسي وعمر مرموش جناح فرانكفورت الألماني.

وتواجد الثنائي المحترف محمود تريزيجيه لاعب الريان القطري، وحمدي فتحي لاعب الوكرة في معسكر المنتخب الوطني من اليوم الأول.

أزمة الظهيرين

ويواجه حسام حسن أيضا أزمة إصابة الظهيرين الأساسيين محمد هاني الظهير الأيمن للنادي الأهلي ومحمد حمدي الظهير الأيسر لفريق بيراميدز إضافة إلى غياب أحمد فتوح لاعب الزمالك بسبب قضية القتل الخطأ.

واستدعي العميد أحمد عيد لاعب المصري ليعوض غياب هاني بالجبهة اليمنى.

منتخب مصر يتصدر مجموعته بتصفيات أمم إفريقيا

وحقق منتخب مصر بقيادة مديره الفني حسام حسن فوزين كبيرين في الجولتين الافتتاحيتين من التصفيات المؤهلة لبطولة أمم إفريقيا، حيث فاز في الجولة الأولى على منتخب الرأس الأخضر “كاب فيردي” بثلاثة أهداف نظيفة على ملعب ستاد القاهرة الدولي، ثم فاز على بوتسوانا في الجولة الثانية خارج الديار بأربعة أهداف دون مقابل، لينفرد بصدارة المجموعة الثالثة برصيد 6 نقاط.





القناة الناقلة لمباراة مصر وموريتانيا

ومن المقرر نقل مباراتي الذهاب والإياب أمام منتخب موريتانيا عبر شبكة قنوات بي إن سبورت، صاحبة الحق الحصري في بث مباريات تصفيات أمم إفريقيا.

أبو الوفا رئيسا لبعثة مصر

منتخب مصر، قرر مجلس إدارة اتحاد الكرة، تكليف محمد أبو الوفا عضو المجلس برئاسة بعثة منتخب مصر الأول في مباراة الجولة الرابعة من التصفيات الإفريقية المؤهلة لنهائيات كأس الأمم القادمة ٢٠٢٥.

قائمة منتخب مصر لمواجهتي موريتانيا

وأعلن الجهاز الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة حسام حسن، في وقت سابق، قائمة المنتخب استعدادًا لمباراتي موريتانيا المقرر لهما يومي ١١ و١٥ أكتوبر الجاري في الجولة الثالثة والرابعة من التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية ٢٠٢٥.

وضمت قائمة منتخب مصر 24 لاعبًا هم:

حراسة المرمى: محمد الشناوي - المهدي سليمان - محمد عواد - مصطفى شوبير

الدفاع: رامي ربيعة - محمد عبد المنعم - أحمد رمضان بيكهام - خالد صبحي - محمد حمدي شرف - أحمد عيد

الوسط: محمد شحاتة - أحمد نبيل كوكا - حمدي فتحي - مروان عطية - ناصر ماهر - أحمد سيد زيزو - نبيل عماد دونجا - محمود حسن تريزيجيه - عمر مرموش - محمد صلاح - مصطفي فتحي - إبراهيم عادل

الهجوم: مصطفى محمد - أسامة فيصل