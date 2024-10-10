وزير الثقافة ورئيس الأوبرا يفتتحان مهرجان ومؤتمر الموسيقي العربية الـ32 غدا

يفتتح الدكتور أحمد فؤاد هنو وزير الثقافة والدكتورة لمياء زايد رئيس دار الأوبرا المصرية ورئيس المهرجان بحضور الدكتور خالد داغر مدير المهرجان مساء غدا الجمعة 11 أكتوبر، فعاليات مهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية 32، التى تبدأ في ساحة الأوبرا بعرض يقدمه شباب وأطفال مركز تنمية المواهب تحت إشراف المدير الفنى للمركز الدكتور سامح صابر، ويلي ذلك افتتاح وزير الثقافة معرضى الخط العربي للفنانين المكرمين خليفة أحمد الشيمي ومحمد حسن أحمد بقاعة صلاح طاهر.

برنامج حفل افتتاح مهرجان الموسيقى العربية

ومن داخل مسرح النافورة تبدأ مراسم الافتتاح بكلمة لمدير المهرجان والمؤتمر، وكلمة لرئيسة المهرجان والمؤتمر، ثم يلقي وزير الثقافة كلمته ويعلن انطلاق الفعاليات التى تستمر على مدار 14 يومًا حتى الخميس 24 أكتوبر على مسارح الأوبرا في القاهرة " النافورة، الكبير، الصغير، معهد الموسيقى العربية، مسرح الجمهورية "و فى مسرح سيد درويش " أوبرا الإسكندرية وأوبرا دمنهور، وتضم 47 حفلا بمشاركة 113 فنانا منهم 76 مطربا ومطربة.

كما يكرم وزير الثقافة ورئيسة الأوبرا 19 شخصية ساهمت في إثراء الحياة الفنية في مصر والوطن العربي بتسليمهم درع المهرجان وشهادات التقدير، وهم " اسم الشاعر حسين السيد (مصر)، اسم الشاعر مأمون الشناوي (مصر)، اسم المطرب والملحن أحمد الحجار، وفنانى الخط العربى الدكتور خليفة الشيمي ومحمد حسن احمد (مصر)، الأستاذة الدكتورة أنعام لبيب العميد الأسبق للمعهد العالى للموسيقى العربية (مصر)، الأستاذ الدكتور محمد السيد شبانة أستاذ الموسيقى الشعبية بالمعهد العالي للفنون الشعبية (مصر)، الشاعر إبراهيم عبد الفتاح (مصر)، عازف العود حازم شاهين(مصر)، عازف الكولة عبد الله حلمى (مصر)، الموسيقار ممدوح سيف (السعودية)، الموسيقار خالد بن حمد البوسعيدي (عمان)، الفنان محمد محسن، الموسيقار صلاح الشرنوبي (مصر)، المطرب فؤاد زبادي (المغرب)، المطرب لطفى بوشناق (تونس)، الموسيقار زياد الرحباني (لبنان)، النجم محمد منير، الأستاذة الدكتورة إيناس عبد الدايم ( وزير الثقافة الأسبق).

مدحت صالح ولطفي بشناق ولينا شاماميان

يخرج حفل الافتتاح مهدى السيد وتقدمه الإعلامية جاسمين طه، ويتضمن عرضًا لفيلم تسجيلي يستعرض حياة الموسيقار خالد الذكر سيد درويش يتبعه فقرة موسيقية يقدمها حفيده عازف الكمان أحمد درويش، ثم فقرة غنائية للفنان محمد حسن. بعدها ظهور مميز للفنانة السورية لينا شاماميان، يعقبها فقرة غنائية للفنان التونسي الكبير لطفي بوشناق.

أما الفاصل الثاني من الحفل فيحييه النجم الكبير مدحت صالح بمشاركة عازف البيانو الموسيقار عمرو سليم بمصاحبة الفرقة الموسيقية بقيادة المايسترو أحمد عامر ويقدم باقة مختارة من أجمل أغانيه واغانى الزمن الجميل.