الأربعاء 09 أكتوبر 2024
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ثقافة وفنون

تفاصيل جديدة بشأن اعتذار عاصي الحلاني عن المشاركة بمهرجان الموسيقى العربية

عاصي الحلاني، فيتو
عاصي الحلاني، فيتو

عاصي الحلاني، كشف شريف ضياء مدير أعمال الفنان عاصي الحلاني  كواليس جديدة حوّل اعتذاره عن  المشاركة في مهرجان الموسيقي العربية في دورته الـ 32 بسبب أحداث لبنان الصعبة. 

 

اعتذار عاصي الحلاني عن الموسيقى العربية 

وقال مدير أعمال عاصي الحلاني في تصريح خاص لفيتو: “نحن قدمنا الاعتذار لدور الأوبرا المصرية عن المشاركة في مهرجان الموسيقى العربية منذ يومين بشكل احترافي ومحترم نظرا للعلاقة القوية التي تربطنا، وهما تفهموا الظروف”.

وعن مصير أغاني عاصي الحلاني الجديدة، أكد شريف أن الأعمال الجديدة  لم تطرح خلال هذه الفترة بسبب أحداث لبنان الصعبة، مؤكدًا أن التجهيزات على أي عمل فني جديد توقفت حاليًّا.  

 

اعتذار عاصي الحلاني عن مهرجان الموسيقى العربية 

وكان قد اعتذر الفنان عاصي الحلاني عن المشاركة في مهرجان الموسيقي العربية في دورته الـ 32، بسبب ما يشهده بلده لبنان من عدوان إسرائيلي. 

 

وقال عاصي الحلاني عبر حسابه على إنستجرام:" نظرا للحالة الراهنة وما يتعرض له بلدي الحبيب لبنان من عدوان غاشم،  أتقدم بالاعتذار للقائمين على مهرجان الموسيقي العربية بدار الأوبرا المصرية عن المشاركة بالمهرجان بدورته 32 بحفل يوم 14 أكتوبر بدار الأوبرا بالقاهرة، وحفل يوم 17 أكتوبر بمسرح سيد درویش بالإسكندرية". 

 

وأضاف الحلاني: "خالص الشكر لإدارة المهرجان علي دعوتهم الكريمة، كما أتقدم بالاعتذار للجمهور المصري الحبيب، متمنيا لقاءً قريبا يجمعنا بمصر الحبيبة، راجيًا من الله أن يزول عن بلادي هذا العدوان مع دعواتي بالرحمة لكل الشهداء الأبرار، ودعواتي بالشفاء العاجل لكل المصابين، وأمنياتي بالسلام والأمان لبلادي ولكل البلاد والشعوب العربية".

 

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