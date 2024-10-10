الخميس 10 أكتوبر 2024
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علماء روس يبتكرون تقنية لزيادة مقاومة المعادن للتآكل

المعالجة بالليزر،
المعالجة بالليزر، فيتو

ابتكر خبراء مؤسسة ساراتوف للبحوث والإنتاج تقنية باستخدام أشعة الليزر، تسمح بحل العديد من المشكلات في قطاعي الزراعة والسكك الحديد بفعالية.

 

استخدام أشعة ليزر منبعثة من أشباه موصلات

وبحسب «روسيا اليوم»، تعتمد هذه التقنية على استخدام أشعة ليزر منبعثة من أشباه موصلات، تسمح بزيادة مقاومة المعادن للتآكل بمقدار 1.5-3 مرات. وليس لمصدر الليزر المستخدم نظائر في روسيا والعالم، حيث بواسطتها تزداد صلابة المنطقة المعالجة بالليزر التكنولوجي PLD-6 من 12 إلى 58 HRC (وحدة قياس صلابة المعادن حسب طريقة روكويل (Rockwell).

 

ترميم وإصلاح الأجزاء الكبيرة وتعديل الأسطح

ووفقا للمبتكرين والخبراء، سيساعد هذا الابتكار على حل مشكلات في قطاعات الزراعة والسكك الحديد وبناء الماكنات. فمثلا لزيادة عمر الأجزاء المعرضة للتآكل السريع، مثل التروس وأعمدة القيادة وحواف أدوات القطع، كالمحاريث والأمشاط والسكاكين.

 وبالإضافة إلى ذلك، سيسمح استخدام التكنولوجيا بترميم وإصلاح الأجزاء الكبيرة وتعديل الأسطح بتغطيتها بطبقة محسنة.

 

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