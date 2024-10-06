كشف مجموعة من العلماء الروس في معهد الكيمياء الجيوكيميائية والتحليلية عن روبوتات ابتكروها لاستكشاف القمر.

علماء روس يبتكرون روبوتات لاستكشاف القمر

وأوضح فريق العلماء الروسي أنه سيتم استكشاف القمر في المراحل الأولى باستخدام مركبة قمرية ثقيلة (روفر) وزنها أكثر من طن، يمكنها التحرك إلى مسافة 500 كم، وإجراء دراسات مختلفة وجمع عينات من تربته.

وفي هذا السياق قال يفجيني سليوتا، مدير مختبر الجيوكيمياء: "ينتشر استخدام تقنيات التنقيب على الأرض، لذلك سوف تجهز المركبة الفضائية بأجهزة مجربة، تحصل بواسطتها على معلومات من الغلاف الخارجي للقمر ومن سطحه والطبقات القريبة منه. وتجمع عينات كل 2 كم".