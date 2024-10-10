السيارة تحولت لكتلة لهب، تفاصيل حادث طريق إدفو - مرسى علم والحصيلة ترتفع لـ7 وفيات ومصاب

ارتفع عدد ضحايا حادث طريق “إدفو - مرسى علم”، لـ 7 جثث متأثرين بالحروق جراء إصابتهم، فيما يخضع شخص لعلاج فى حالة خطرة.



كان اللواء محيي سلامة، مدير أمن البحر الأحمر، تلقى إخطارا من غرفة عمليات النجدة، بوقوع حادث تصادم سيارتين نقل على طريق مرسى علم إدفو جنوب البحر الأحمر.

وعلى الفور انتقلت قوات الحماية المدنية والشرطة مدعومين بسيارات الإسعاف إلى مكان البلاغ.

وكشف الفحص المبدئى أن الحادث أسفر عن مصرع 4 أشخاص وإصابة 4 آخرين، ونقلت سيارات الإسعاف المصابين إلى مستشفى مرسى علم لجراحات اليوم الواحد، وأودعت جثامين الضحايا بمشرحة المستشفى.

فيما توفى فى وقت لاحق 3 أشخاص من بين المصابين جراء الحادث متأثرين بإصابتهم ليرتفع عدد الضحايا إلى 7 اشخاص.

وكشفت التحريات الأولية أن سيارة ربع نقل اصطدمت مع سيارة نقل مما أدى لاشتعال النيران فى أحدهم بداخلها الضحايا وتفحمت الجثث.

وقام رجال المرور برفع آثار الحادث وتيسير حركة السيارات، وتم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.