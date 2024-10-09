الأربعاء 09 أكتوبر 2024
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حوادث

إصابة شخص في سقوط سيارة ملاكي من أعلى كوبري أكتوبر

حادث تصادم، فيتو
حادث تصادم، فيتو

أصيب شخص إثر سقوط سيارة ملاكى من أعلى كوبرى أكتوبر، مما اسفر عن تهشم سور الكوبرى وسياراتين أخريين.

كما تسبب الحادث في ظهور كثافات مرورية للقادم من مطلع النصر وحتى ميدان رمسيس، وانتقل رجال المرور إلى مكان الحادث.

وكانت غرفة عمليات الإدارة العامة لمرور القاهرة تلقت بلاغًا من الخدمات المعينة بكوبرى أكتوبر بوقوع حادث مرورى، وعلى الفور تم انتقال الخدمات المرورية لرفع حطام الحادث وإعادة تسيير الحركة المرورية مرة اخرى.

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