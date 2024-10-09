إصابة شخص في سقوط سيارة ملاكي من أعلى كوبري أكتوبر
أصيب شخص إثر سقوط سيارة ملاكى من أعلى كوبرى أكتوبر، مما اسفر عن تهشم سور الكوبرى وسياراتين أخريين.
كما تسبب الحادث في ظهور كثافات مرورية للقادم من مطلع النصر وحتى ميدان رمسيس، وانتقل رجال المرور إلى مكان الحادث.
وكانت غرفة عمليات الإدارة العامة لمرور القاهرة تلقت بلاغًا من الخدمات المعينة بكوبرى أكتوبر بوقوع حادث مرورى، وعلى الفور تم انتقال الخدمات المرورية لرفع حطام الحادث وإعادة تسيير الحركة المرورية مرة اخرى.
ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.