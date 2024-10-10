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رياضة

حسام حسن يستقر على المثلث الهجومي لمنتخب مصر أمام موريتانيا

محمد صلاح ومصطفى
محمد صلاح ومصطفى محمد، فيتو

منتخب مصر، كشف مصدر مقرب من الجهاز الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم، أن حسام حسن المدير الفني للفراعنة، استقر على الدفع بالقوة الضاربة الهجومية للفراعنة أمام موريتانيا، في اللقاء الذي يجمع الفريقين غدا الجمعة، ضمن مواجهات الجولة الثالثة بالتصفيات المؤهلة لبطولة كأس الأمم الإفريقية، التي تستضيفها المغرب العام المقبل.

وقال المصدر لـ فيتو، إن حسام حسن ينوي الدفع بالقوة الضاربة الهجومية في تشكيلة منتخب مصر أمام موريتانيا، خاصة أن الفريق يحتاج لحسم الثلاث نقاط في مباراة الغد أمام منتخب المرابطين، لأن المباريات المتبقية بعدها لن تكون سهلة.

 

محمد صلاح ومرموش يقودان الهجوم

 وبحسب المصدر، فإن حسام حسن قرر الدفع بالثلاثي محمد صلاح ومصطفى محمد وعمر مرموش في المثلث الهجومي، كما استقر  على الدفع بالثنائي زيزو ومحمود تريزيجيه أساسيان في تشكيلة خط الوسط. 

عمر مرموش مهاجم منتخب مصر، فيتو

موعد مباراة منتخب مصر أمام موريتانيا في لقاء الذهاب

وحدد منتخب مصر السابعة مساء غد الجمعة 11 أكتوبر، موعدًا لمواجهة منتخب موريتانيا بالقاهرة، في الجولة الثالثة من التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية 2025 التي تستضيفها المغرب.

وحدد منتخب موريتانيا يوم الثلاثاء المقبل 15 أكتوبر الجاري موعدا لمباراة الجولة الرابعة في الإياب، والتي ستقام في رواندا.

القناة الناقلة لمباراة مصر وموريتانيا

ومن المقرر نقل مباراتي الذهاب والإياب أمام منتخب موريتانيا عبر شبكة قنوات بي إن سبورت، صاحبة الحق الحصري في بث مباريات تصفيات أمم إفريقيا.

قائمة منتخب مصر لمواجهتي موريتانيا

وضمت قائمة منتخب مصر 24 لاعبًا هم:

حراسة المرمى: محمد الشناوي - المهدي سليمان - محمد عواد - مصطفى شوبير 

الدفاع: رامي ربيعة - محمد عبد المنعم - أحمد رمضان بيكهام - خالد صبحي - محمد حمدي شرف - أحمد عيد

الوسط: محمد شحاتة - أحمد نبيل كوكا - حمدي فتحي - مروان عطية - ناصر ماهر - أحمد سيد زيزو - نبيل عماد دونجا - محمود حسن تريزيجيه - عمر مرموش - محمد صلاح - مصطفي فتحي - إبراهيم عادل

الهجوم: مصطفى محمد - أسامة فيصل

منتخب مصر يتصدر مجموعته في التصفيات

يذكر أن منتخب مصر يتصدر ترتيب المجموعة الثالثة بتصفيات أمم إفريقيا برصيد ست نقاط، بعد الفوز في الجولتين الأولى والثانية على كل من منتخبي كاب فيردي بنتيجة 3-0، وبوتسوانا بنتيجة 4-0.

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