الخميس 10 أكتوبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

حسام حسن: مليش في التريند والمنتخب لم يتأهل بعد لأمم أفريقيا

حسام حسن، فيتو
حسام حسن، فيتو

أكد حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم أنه لا يركز على أن يكون تريند، وأنه جاء لمنتخب مصر من أجل العمل بإخلاص واجتهاد ، وكل هدفه إسعاد جماهير مصر.

المدير الفني للمنتخب الوطني قال في المؤتمر الصحفي اليوم الخميس، قبل مواجهة منتخب موريتانيا غدا الجمعة، بتصفيات أمم أفريقيا 2025: هنشتغل مهما كانت الظروف والتحديات، مصر هي من قادت الكرة الأفريقية وساعدت في تأسيس الاتحاد الأفريقي لذلك يجب أن تستعيد مكانتها في ريادة القارة السمراء.

وأضاف: “ما يحدث في منتخب مصر لا أسميه إحلال وتجديد ولكن أسميه تواصل أجيال.. أنا قادر وعندي الجرأة إني اشتغل مع العناصر الصاعدة وإن شاء الله أعمل بيهم نتائج كويسة، وكل الماتشات القادمة خارج مصر لو مكسبتش يبقى مخسرش وأنا شغال على كدا”. 

وتابع حسام حسن: في ناس بتقلل من مجهودنا بيقولو في الفضائيات إن منتخب مصر ضمن التأهل خلاص وهذا الكلام غير صحيح ومردوده خطير على لاعبي منتخب مصر.. أتمنى الناس ترحمنا شوية في تحليل الفرق المنافسة ويجب أن يعمل الجميع على دعم الفريق وعدم التقليل منه.

موعد مباراة منتخب مصر أمام موريتانيا في لقاء الذهاب

وحدد منتخب مصر السابعة مساء الجمعة المقبل 11 أكتوبر، موعدًا لمواجهة منتخب موريتانيا بالقاهرة، في الجولة الثالثة من التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية 2025 التي تستضيفها المغرب.

وحدد منتخب موريتانيا يوم 15 أكتوبر الجاري موعدا لمباراة الجولة الرابعة في الإياب، والتي ستقام في رواندا.

 

وحدد الكاف الفترة من 7 إلى 15 أكتوبر الجاري موعدًا للتوقف الدولي المقبل للمنتخبات في إطار مباريات التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية 2025.

القناة الناقلة لمباراة مصر وموريتانيا

ومن المقرر نقل مباراتي الذهاب والإياب لمنتخب الفراعنة أمام منتخب موريتانيا عبر شبكة قنوات بي إن سبورت، صاحبة الحق الحصري في بث مباريات تصفيات أمم إفريقيا.

 

منتخب مصر يتصدر مجموعته في التصفيات

يذكر أن منتخب مصر يتصدر ترتيب المجموعة الثالثة بتصفيات أمم إفريقيا برصيد ست نقاط، بعد الفوز في الجولتين الأولى والثانية على كل من منتخبي كاب فيردي بنتيجة 3-0، وبوتسوانا بنتيجة 4-0.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

 

حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم منتخب موريتانيا موعد مباراة منتخب مصر أمام موريتانيا التصفيات المؤهلة لكاس الامم الافريقية منتخب الفراعنة

الأكثر قراءة

كاف يكشف حقيقة تلقيه عينات المنشطات في مباراة السوبر الأفريقي

استمرار فتح مفيض سد النهضة، باحث بالشأن الإفريقي يكشف سر ارتفاع مياه النيل

أبرزهم بيبو والقيعي وأمير توفيق.. ثورة تغيير في الأهلي خلال 52 يوما (فيديوجراف)

موقف الزمالك من التعاقد مع إيجاريا بعد مشاركته في ودية بتروجيت

الأهلي 2005 يفوز على الزمالك 3ـ2 في قمة كأس الاتحاد (فيديو وصور)

مصرع طالب بعد وصلة تعذيب على يد والده بالمنوفية

إلغاء المؤتمر الصحفي لمنتخب موريتانيا قبل مواجهة مصر

مفاجأة، تحليل «الإسورة» يهدد باستبعاد 7 لاعبين من منتخب مصر من تصفيات إفريقيا بسبب التزوير

منوعات

المزيد

تفاصيل مشاجرة بين فتاة وسائق تاكسي بالأردن (فيديو)

عالم أحياء يكشف سبب خطورة القهوة سريعة التحضير

عالم يتوقع حدوث أعاصير مدمرة قبل نهاية القرن

تطوير أقمار استشعار لإرسال البيانات من مدار الأرض بسرعة فائقة

المزيد

خدمات

المزيد

تعرف على أسعار الأرز اليوم الخميس بالأسواق

استقرار أسعار السكر اليوم الخميس في الأسواق

أسعار الأسماك اليوم، انخفاض البلطي وارتفاع الجمبري في سوق العبور

أسعار الفاكهة اليوم، انخفاض البرتقال وارتفاع المانجو في سوق العبور

المزيد

انفوجراف

أبرزهم بيبو والقيعي وأمير توفيق.. ثورة تغيير في الأهلي خلال 52 يوما (فيديوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

ما معنى الحظ في القرآن الكريم؟ محمد سيد طنطاوي يجيب

تفسير حلم الصراخ في المنام وعلاقته بالرغبة في التخلص من الضغوط النفسية

هل شتم المرأة لزوجها من النشوز؟ وما حكم ضرب كلا الزوجين للآخر؟

المزيد
الجريدة الرسمية