الخميس 10 أكتوبر 2024
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حسام حسن يتحدث اليوم في مؤتمر صحفي عن مواجهة موريتانيا

حسام حسن المدير الفني
حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر، فيتو

يعقد  حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم، مؤتمرا صحفيا اليوم الخميس باستاد القاهرة الدولي للحديث عن استعدادات الفراعنة لمباراتي موريتانيا في التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية.

يبدأ المؤتمر الصحفي لحسام حسن في الخامسة مساء اليوم بقاعة المؤتمرات باستاد القاهرة الدولية.

وقرر حسام حسن فتح مران منتخب مصر لرجال الصحافة والإعلام لمدة 15 دقيقة.

مؤتمر صحفي للمدير لمدرب منتخب موريتانيا

كما يعقد المدير الفني لمنتخب موريتانيا مؤتمرا صحفيا في الساعة 6:30 مساء باستاد القاهرة، ويفتح مران المنتخب الموريتاني لرجال الصحافة والإعلام في السابعة مساء لمدة ربع ساعة.

حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر، فيتو

مواعيد المؤتمرات الصحفية لمنتخبي مصر وموريتانيا

الخميس ١٠ أكتوبر

٠٥:٠٠ مؤتمر صحفي لمنتخب مصر بحضور حسام حسن.استاد القاهرة

٠٥:٣٠..تدريب مفتوح لمدة ١٥ دقيقة لمنتخب مصر..استاد القاهرة

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٠٦:٣٠ مؤتمر صحفي لمنتخب موريتانيا.. استاد القاهرة 

٠٧:٠٠ تدريب مفتوح لمدة ١٥ دقيقة لمنتخب موريتانيا..استاد القاهرة

 

موعد مباراة منتخب مصر أمام موريتانيا في لقاء الذهاب

وحدد منتخب مصر السابعة مساء غد الجمعة الموافق 11 أكتوبر، موعدًا لمواجهة منتخب موريتانيا بالقاهرة، في الجولة الثالثة من التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية 2025 التي تستضيفها المغرب.

وحدد منتخب موريتانيا يوم 15 أكتوبر الجاري موعدا لمباراة الجولة الرابعة في الإياب، والتي ستقام في رواندا.

أمير عبدو المدير الفني لمنتخب موريتانيا، فيتو

وحدد الكاف الفترة من 7 إلى 15 أكتوبر الجاري موعدًا للتوقف الدولي المقبل للمنتخبات في إطار مباريات التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية 2025.

القناة الناقلة لمباراة مصر وموريتانيا

ومن المقرر نقل مباراتي الذهاب والإياب أمام منتخب موريتانيا عبر شبكة قنوات بي إن سبورت، صاحبة الحق الحصري في بث مباريات تصفيات أمم إفريقيا.

 

منتخب مصر يتصدر مجموعته في التصفيات

يذكر أن منتخب مصر يتصدر ترتيب المجموعة الثالثة بتصفيات أمم إفريقيا برصيد ست نقاط، بعد الفوز في الجولتين الأولى والثانية على كل من منتخبي كاب فيردي بنتيجة 3-0، وبوتسوانا بنتيجة 4-0.

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