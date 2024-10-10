مثلت ورقصت بمزاج عال، لورديانا تكشف تفاصيل مشاركتها في فيلم بنسيون دلال (فيديو)

كشفت الراقصة لورديانا عن تفاصيل مشاركتها في فيلم بنسيون دلال مع بيرني فؤاد وعمر مصطفي متولي وغيرهم.

لورديانا في فيلم بنسيون دلال

وقالت لورديانا خلال لقائها مع “فيتو”:" إنها تظهر في جزء من الفيلم صغير، في مشهد يضم الجميع يجعلهم سعداء وأكثر جنونا قليلا، كما أن مزاجي في هذه اللحظة مرتفع جدا لذلك أرقص وأغني مع الجميع ".

تفاصيل فيلم بنسيون دلال

وتدور قصة فيلم "بنسيون دلال" حول سيد الجدع (بيومي فؤاد) الذي يقرر أن يخدع أبناءه الخمسة ويبيع فندق صغير "البنسيون" الذي يشاركونه في ملكيته بأوراق مزورة مدعيًا أنه سيسافر للقاء المستثمرين.



وأثناء غيابه يحاول أحد أبنائه "مجاهد" الذي يدير البنسيون أن يقيم حفلة غنائية في البنسيون لتحقيق مكسب يثير إعجاب الأب

العمل من تأليف شادي الرملي وحسين نيازي وإخراج شادى الرملي ومن بطولة بيومي فؤاد، عمر مصطفى متولي، محمود حافظ، وليد فواز، محمد رضوان، طاهر أبو ليلة، إبرام سمير، خالد سرحان، أمجد الحجار، جيهان خيري، غادة طلعت وضيفة الشرف نسرين أمين.