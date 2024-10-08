ميسي يوجه رسالة مؤثرة إلى إنييستا بعد إعلانه اعتزال كرة القدم

وجه الأرجنتيني ليونيل ميسي، نجم إنتر ميامي الأمريكي، رسالة إلى أندريس إنييستا، زميله السابق في برشلونة الإسباني، بمناسبة اعتزاله كرة القدم.

رسالة ميسي لانييستا



ونشر ميسي على شبكة "إنستجرام" صورة له مع إنييستا في برشلونة، وكتب عليها: "أحد الزملاء الأكثر سحرا ومن الذين استمتعت باللعب معهم كثيرا. أندريس إنييستا، ستفتقدك الكرة ونحن جميعا أيضا. أتمنى لك الأفضل دائما، أنت ظاهرة".

ويبلغ إنييستا من العمر 40 عاما، وقد أمضى العام الماضي في نادي الإمارات الإماراتي.



ويعقد إنييستا مؤتمرا صحفيا، اليوم الثلاثاء، لإعلان اعتزاله، بالإضافة إلى الكشف عن خططه المستقبلية.

وكان إنييستا تلقى عدة عروض عقب مغادرة الإمارات بعد نهاية الموسم الماضي، خاصة من السعودية وقطر، لكن لم يثر أي منها حماسه بشأن الخطوة المقبلة.

