سكالوني يحسم مشاركة ميسي أمام فنزويلا في تصفيات المونديال

حسم ليونيل سكالوني المدير الفني لمنتخب الأرجنتين فرص مشاركة ليونيل ميسي أمام فنزويلا في التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026.

سكالوني يحسم مصير ميسي أمام فنزويلا في تصفيات المونديال

وقال سكالوني في مؤتمر صحفي: "ميسي بحالة جيدة، وجاهز للمشاركة أساسيا، لقد لعب مباراتين مع فريقه إنتر ميامي، وجاهز للعب مع المنتخب".

ويستعد ليو لظهوره الأول مع التانجو منذ التتويج بلقب كوبا أمريكا 2024 في منتصف يوليو الماضي، حيث غاب عن معسكر الشهر الماضي بسبب الإصابة.

وعلى صعيد متصل أكد مدرب التانجو أن أليكسيس ماك أليستر لاعب وسط ليفربول لن يشارك أمام فنزويلا كإجراء احترازي، موضحا أنه يخوض تدريبات منفردة لتجهيزه للمباراة الثانية هذا الشهر.

وتحدث المدير الفني عن مشكلة الإعصار الذي يؤجل وصول منتخب الأرجنتين إلى فنزويلا، قائلا: "الأمر خارج عن سيطرتنا، لأنه تم رفض طلبنا بالسفر يوم الثلاثاء وسنحاول السفر الأربعاء إذا سمحت الظروف المناخية".

وأتم سكالوني تصريحاته: "نجد صعوبة في السفر إلى فنزويلا، إنه سوء حظ شديد".