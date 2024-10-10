عمالقة القراء يصدحون، خريطة التلاوات اليوم الخميس بإذاعة القرآن الكريم

تمتلئ خريطة التلاوات المرتلة المقرر إذاعتها، اليوم الخميس عبر أثير إذاعة القرآن الكريم بمجموعة قوية من تلاوات عمالقة التلاوة.

وتنشر فيتو الخريطة الكاملة للتلاوات المجودة المقرر إذاعتها اليوم ومواعيد بثها:



06:42 ص) تلاوة للشيخ عبد الفتاح الشعشاعى وما تيسر من سورة الإسراء 10ق.



00: 7 (ص) تلاوة للشيخ محمد رفعت وما تيسر من سورتي القمر والبروج 30ق.



00: 8 (ص) تلاوة للشيخ محمد صديق المنشاوى وما تيسر من سور الانفطار/ الفجر/ البلد 30 ق.



44: 9 الختمة المجودة (ص تلاوة للشيخ أبو العينين شعيشع وما تيسر من سورة يونس 15 ق.



50: 11(قرآن قبل الظهر) تلاوة للشيخ/ عبدالمطلب محمود حسن وما تيسر من سورة الجاثية 15ق.



12:08 (قرآن قبل الظهر) تلاوة للشيخ محمد عبدالوهاب الطنطاوي وما تيسر من سور النجم / الانشقاق / العلق 30 ق.



12:47: (قرآن بعد الظهر) تلاوة للشيخ محمد محمود عوض وما تيسر من سورة الشعراء 30 ق.



13:54 ( قرآن قبل العصر) تلاوة للشيخ العزب سالم وماتيسر من سورة المؤمنون 30 ق.



34: 14 ( قرآن قبل العصر) تلاوة للشيخ / محمد فريد السنديونى وما تيسر من سورة القلم 15ق.



أما الختمة المجودة تقدمة التلاوة د/ عبدالفتاح عاشور 5ق الساعة 16:05، ومصحف مجود للشيخ محمود خليل الحصرى من سورة الإسراء 29ق .



17:27 ( قرآن قبل المغرب ) تلاوة للشيخ عبدالباسط عبدالصمد / وما تيسر من سور القمر/الرحمن/النبأ 29ق.



18:34 (قرآن بعد المغرب) تلاوة للشيخ محمد ساعى نصر الجرزاوي وما تيسر من سورة الأنبياء 30ق.



19:21 (قرآن بعد المغرب) تلاوة للشيخ محمود على البنا وما تيسر من سورة النور 12ق.



19:54 (قرآن بعد العشاء) تلاوة للشيخ إبراهيم الشعشاعى وما تيسر من سورة الأنفال 30ق.



20:25 (بعد العشاء) تلاوة للشيخ مصطفى إسماعيل وما تيسر من سورة الحج 15ق.



15: 11 (مساءً قرآن السهرة) للشيخ محمود خليل الحصرى / وما تيسر من سورة الأحزاب 42 ق.



24:15 (بعد منتصف الليل) للشيخ أحمد الرزيقي وما تيسر من سورة طه 44 ق.



01:35 (بعد منتصف الليل) للشيخ أحمد السيد البليطي وما تيسر من سورة السجدة 15ق.



02:24 (بعد منتصف الليل) للشيخ محمد البربري وما تيسر من سورة الشورى 15ق.