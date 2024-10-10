الخميس 10 أكتوبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

ثقافة وفنون

عمالقة القراء يصدحون، خريطة التلاوات اليوم الخميس بإذاعة القرآن الكريم

خريطة التلاوات اليوم.فيتو
خريطة التلاوات اليوم.فيتو

تمتلئ خريطة التلاوات المرتلة المقرر إذاعتها، اليوم الخميس عبر أثير إذاعة القرآن الكريم بمجموعة قوية من تلاوات عمالقة التلاوة.

وتنشر فيتو الخريطة الكاملة للتلاوات المجودة المقرر إذاعتها اليوم ومواعيد بثها:


06:42 ص) تلاوة للشيخ عبد الفتاح الشعشاعى  وما تيسر من سورة الإسراء 10ق.


00: 7 (ص) تلاوة للشيخ محمد رفعت وما تيسر من سورتي القمر والبروج  30ق.


00: 8 (ص) تلاوة للشيخ محمد صديق المنشاوى وما تيسر من سور الانفطار/ الفجر/ البلد  30 ق.


44: 9 الختمة المجودة (ص تلاوة للشيخ أبو العينين شعيشع وما تيسر من سورة يونس 15 ق.


50: 11(قرآن قبل الظهر) تلاوة للشيخ/ عبدالمطلب محمود حسن  وما تيسر من سورة  الجاثية  15ق.


12:08 (قرآن قبل الظهر) تلاوة للشيخ محمد عبدالوهاب الطنطاوي وما تيسر من سور  النجم / الانشقاق / العلق  30 ق.


12:47: (قرآن بعد الظهر) تلاوة للشيخ  محمد محمود عوض  وما تيسر من سورة الشعراء 30 ق.


13:54 ( قرآن قبل العصر) تلاوة للشيخ  العزب سالم  وماتيسر من سورة المؤمنون 30 ق.


34: 14 ( قرآن قبل العصر) تلاوة للشيخ / محمد فريد السنديونى وما تيسر من  سورة القلم  15ق.

أما الختمة المجودة تقدمة التلاوة د/ عبدالفتاح عاشور  5ق الساعة 16:05، ومصحف مجود للشيخ  محمود خليل الحصرى من سورة الإسراء  29ق .

17:27 ( قرآن قبل المغرب ) تلاوة للشيخ عبدالباسط عبدالصمد / وما تيسر من سور القمر/الرحمن/النبأ  29ق.


18:34 (قرآن بعد المغرب) تلاوة للشيخ  محمد ساعى نصر الجرزاوي وما تيسر من سورة الأنبياء  30ق.


19:21 (قرآن بعد المغرب) تلاوة للشيخ  محمود على البنا وما تيسر من سورة النور  12ق.


19:54 (قرآن بعد العشاء) تلاوة للشيخ إبراهيم الشعشاعى وما تيسر من سورة الأنفال  30ق.


20:25 (بعد العشاء) تلاوة للشيخ مصطفى إسماعيل وما تيسر من سورة الحج   15ق.


15: 11 (مساءً قرآن السهرة) للشيخ محمود خليل الحصرى / وما تيسر من سورة الأحزاب 42 ق.


24:15 (بعد منتصف الليل) للشيخ  أحمد الرزيقي وما تيسر من سورة طه 44 ق.


01:35 (بعد منتصف الليل) للشيخ أحمد السيد البليطي وما تيسر من سورة السجدة 15ق.


02:24 (بعد منتصف الليل) للشيخ محمد البربري وما تيسر من سورة الشورى  15ق.


03:50بعد منتصف الليل) للشيخ كامل يوسف البهتيمى / وما تيسرمن سورتى فصلت /العلق 45 ق.
ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

إذاعة القرآن الكريم إذاعة القرأن أبوالعينين شعيشع القرآن الكريم تلاوات إذاعة القرأن الكريم عبدالباسط عبدالصمد محمود خليل الحصري محمود على البنا

الأكثر قراءة

قرار نهائي، كاف يعلن إلغاء بطولة السوبر الإفريقي

ووقعت الواقعة، إعصار ميلتون يضرب وسط ولاية فلوريدا الأمريكية (فيديو)

عمالقة القراء يصدحون، خريطة التلاوات اليوم الخميس بإذاعة القرآن الكريم

خالد مشعل: لا مفاوضات لوقف إطلاق النار بغزة ولقاء القاهرة تمهيدا لوضع تصور لليوم التالي للحرب

حماية "VIP "، أمن المغنية تايلور سويفت يثير الجدل في بريطانيا

كرة اليد، مواعيد مباريات الأهلي في البطولة الإفريقية للأندية

حالات يتم فيها زيادة المعاشات 1% سنويا طبقا لقانون التأمينات الجديد

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان العصر اليوم الخميس 10-10- 2024 في القاهرة والمحافظات

منوعات

المزيد

ووقعت الواقعة، إعصار ميلتون يضرب وسط ولاية فلوريدا الأمريكية (فيديو)

مبان ستمحى من على وجه الأرض، بايدن يحذر سكان فلوريدا من أكبر كارثة منذ قرن

حلم لا يمكن تصديقه تحقق، طائرة أسرع من الصوت تنقلك من لندن إلى نيويورك في أقل من ساعة (فيديو)

امرأتان والعدل الدولية وجوتيريش، أبرز المرشحين لجائزة نوبل للسلام

المزيد

خدمات

المزيد

تعرف على أسعار الألومنيوم بالسوق المحلي اليوم الأربعاء

سعر طن القصدير اليوم الأربعاء بالبورصات العالمية

320 جنيها تراجعا في سعر الجنيه الذهب

استقرار أسعار السكر اليوم الأربعاء 9-10-2024 في الأسواق

المزيد

انفوجراف

الأسعار الجديدة لخدمات الإسعاف غير الطارئة (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان العصر اليوم الخميس 10-10- 2024 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان الظهر اليوم الخميس 10-10- 2024 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان الفجر اليوم الخميس 10-10- 2024 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية