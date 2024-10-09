وزير الاتصالات اللبناني: 10% من محطات الكهرباء بجنوب بيروت خارج الخدمة

قال جوني القرم، وزير الاتصالات اللبناني، إنه بالنسبة للوزارة فإن الاستعدادات المتاحة لا يمكنها إيقاف الصواريخ والمدافع ولا القذائف، لافتًا إلى أن كل الاستعدادات يمكنها التصرف في المرحلة الثانية ما بعد نزول القذيفة من خلال تأمين البديل وقطع الغيار.

النزوح في الأراضي اللبنانية

وأضاف القرم، خلال لقاء خاص مع الإعلامية دانيا الحسيني، على قناة «القاهرة الإخبارية»، أنه لا يمكن إيقاف القذيفة عند نزولها على أي مكان في لبنان، ولكن هناك حسابات أخرى ما بعد نزول القذيفة وحدوث النزوح في الأراضي اللبنانية، وأصبحت الأماكن التي نزح إليها المواطنون تعاني ضغطا وتم العمل على هذا الأمر، متابعًا: «فيما معناه لا يمكننا معالجة المشكلة الأساسية، ولكن يمكن التعامل مع النتيجة».

وواصل: «هناك خطة بديلة لدى وزارة الاتصالات اللبنانية بدأت في تنفيذها لهيئة الإغاثة والمستشفيات والجهات الحكومية وذلك لتأمين الإنترنت لهذه الهيئات، ولكن من الصعب تدبير هذا الأمر لكل المواطنين بلبنان».

وزير الاتصالات اللبناني: جاهزون للتعامل مع أعباء خدمات الإنترنت

ولفت وزير الاتصالات اللبناني، إلى إن مخزون الوزارة من الكهرباء مقسم ويوجد بعدد من الأماكن ويكفي حتى نهاية العام، لافتا إلى أن الوزارة خططت قبل ذلك لمعالجة النقص.

وعن أعباء الزيادة على خدمات الإنترنت من قبل الطلاب، تواصلت الوزارة مع شركة «ميكروسوفت»، وكونت الوزارة «white listing»، لتحديد الأشخاص الذين يعملون في برنامج معين مثل «teams»، لحاجة الطلاب والأساتذة اللبنانيين له لتطبيق فكرة التعلم عن بعد.

وأوضح أنه بمجرد حصولهم على «white listing»، استطاعوا العمل مع وزارة التربية والتعليم على تطبيق هذه الخدمة بأوقات محددة مجانًا، لافتا إلى أنهم ينتظرون قراءة مجلس الوزراء لهذه الخطة.

ولفت، إلى أنه تم العمل على الخدمات الأرضية خلال أيام جائحة كورونا لزيادة السرعة وكمية الإنترنت، موضحا أن وزارة الاتصالات اللبنانية على تواصل مع شركتين غير شركة «ستارلينك».

وتابع: «اللبنانيون يعتقدون أن ستارلينك يمكن الاستفادة منه في كل أنحاء لبنان»، لافتا إلى أن الشركات البديلة المتواصل معها لا تمتلك القدرة على تغطية كل لبنان واشتراكاتها.

المحطات الكهربائية في لبنان

وأكد وزير الاتصالات اللبناني، إن 10% من المحطات الكهربائية في المناطق الأكثر تضررا مثل الجنوب اللبناني والضاحية الجنوبية لـبيروت أصبحت خارج الخدمة، لافتا إلى أن بقية المناطق استطاعت تأمين الحد الأدنى من الاستعمال الطبيعي.

وأضاف، أن خدمات الاتصال والإنترنت انقطعت في بعض المناطق الجنوبية لعدة أسباب، منها ضرب هذه الخدمات بصواريخ بشكل مباشر، وعدم تعبئتها بالمازوت أو إصلاحها.

ولفت «القرم» إلى أنه في بداية الحرب تواصلت الوزارة بشكل مستمر مع الجيش اللبناني، وكان الجيش يتواصل مع منظمة الأمم المتحدة، وكانوا ينسقون للعمل على مؤازرة أمنية للقيام بالتصليحات وتعبئة المازوت.

وتابع: «منظمة الأمم المتحدة أصبحت غير قادرة على منح الجيش الإذن ليعطيه للوزارة للتوجهات إلى هذه المناطق»، لافتا إلى أن أحد الموظفين بالوزارة استشهد خلال تأدية عمله.