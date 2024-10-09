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رياضة

كرة السلة، الاتحاد السكندري يحجز مقعده في نصف نهائي البطولة العربية

الاتحاد السكندري
الاتحاد السكندري لكرة السلة، فيتو

كرة السلة، حقق الفريق الأول لكرة السلة بنادي الاتحاد السكندري بقيادة أحمد عمر المدير الفني، فوزًا مستحقًّا على نظيره الوحدة الإماراتي بنتيجة (123-101)، في ربع نهائي البطولة العربية المقامة حاليًّا بالإسكندرية.

بهذه النتيجة يتأهل الفريق الأول لكرة السلة بنادي الاتحاد السكندري إلى الدور قبل النهائي من البطولة العربية.

ومن المقرر أن يخوض الاتحاد السكندري مواجهة قوية أمام سبورتنج غدًا الخميس، في الدور قبل النهائي من منافسات البطولة العربية للأندية.

 

انتخابات قوية في اتحاد كرة السلة

وعلى جانب آخر، أعلن اتحاد كرة السلة برئاسة الدكتور مجدي أبو فريخة، تحديد يوم 13 أكتوبر الجاري، موعدا لفتح باب الترشح، استعدادا للانتخابات المقرر إقامتها يوم 15 نوفمبر المقبل.

ومن جانبه كشف الدكتور مجدي أبو فريخة رئيس اتحاد كرة السلة، أن الجمعية العمومية تضم 39 هيئة لها حق الحضور والانتخاب، وأن العملية الانتخابية ستقام يوم 15 نوفمبر المقبل.

وعلمت “فيتو"، أن انتخابات اتحاد كرة السلة ستشهد صراعًا ثنائيًّا على مقعد الرئيس بين مجدي أبو فريخة رئيس الاتحاد الحالي ونائبه عمرو مصيلحي الذي أعلن رغبته في خوض السباق.

 

استعدادات قوية لانطلاق موسم كرة السلة

وعلى جانب آخر، حدد مسؤولو اتحاد كرة السلة برئاسة الدكتور مجدي أبوفريخة، يوم 24 أكتوبر موعدا لانطلاق منافسات دوري المرتبط رجال، للموسم المحلي الجديد 2024/ 2025.

كما حدد اتحاد كرة السلة أيضا يوم 25 أكتوبر موعدًا لانطلاق دوري المرتبط سيدات، في حين ينطلق دوري السوبر أواخر شهر ديسمبر المقبل.

ومن المقرر أن يشهد دوري المرتبط منافسة قوية بين الفرق من أجل حسم اللقب، وأبرزها الأهلي والزمالك والاتحاد السكندري.

 

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