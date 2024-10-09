نائب محافظ الجيزة يتفقد مشروعات التطوير والرصف بأوسيم (صور)

قام إبراهيم الشهابي، نائب محافظ الجيزة للمراكز والمدن، بجولة تفقدية موسعة بمركز أوسيم، حيث تابع سير العمل في عدد من المشروعات الحيوية التي من شأنها أن تساهم في رفع مستوى المعيشة وتحقيق التنمية المستدامة.

وأولى نائب محافظ الجيزة اهتمامًا كبيرًا بمتابعة أعمال الرصف والتطوير الجارية بطريق "طراد النيل" و"ترعة الزمر"، حيث أكد على أهمية هذين الطريقين في ربط الحركة المرورية وتسهيل تنقل المواطنين، مشددا على ضرورة تكثيف الجهود للانتهاء من هذه المشروعات في أسرع وقت ممكن، بما يضمن تحقيق الانسيابية المرورية وتقليل الازدحام.

تسهيل إجراءات التصالح في مخالفات البناء



كما تفقد نائب محافظ الجيزة المركز التكنولوجي بمدينة أوسيم، حيث تابع سير العمل في تلقي طلبات التصالح في مخالفات البناء وفقًا للقانون الجديد، موجها بضرورة تبسيط الإجراءات وتقديم كافة التسهيلات للمواطنين، وذلك لتشجيعهم على تقنين أوضاعهم،كما أكد على أهمية توعية المواطنين بحقوقهم وواجباتهم في هذا الشأن.

والتقى الشهابي بعدد كبير من المواطنين، واستمع لمطالبهم واقتراحاتهم، مؤكدًا على أهمية الحوار المستمر مع المواطنين لبناء الثقة وتعزيز الشراكة المجتمعية.



وصرح إبراهيم الشهابي بأن هذه الجولة تأتي تنفيذًا لتوجيهات المهندس عادل النجار محافظ الجيزة، والتي تهدف إلى تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة في جميع أنحاء المحافظة، مؤكدا على أهمية هذه المشروعات في تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، وتعزيز مكانة مركز أوسيم.