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أخبار مصر

محافظ الجيزة يعتمد أولى خطوات تحديث المخطط الاستراتيجي والأحوزة العمرانية (صور)

محافظ الجيزة، فيتو
محافظ الجيزة، فيتو
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عقد المهندس عادل النجار، محافظ الجيزة، اجتماعًا موسعًا مع ممثلي الهيئة العامة للتخطيط العمراني لبحث مشروع تحديث المخطط الاستراتيجي والأحوزة العمرانية للمحافظة.

ويهدف هذا المشروع الطموح إلى رسم ملامح مستقبلية جديدة للمحافظة، مع التركيز على تحقيق التنمية المستدامة في مختلف المجالات العمرانية والاجتماعية والاقتصادية.

وتم خلال الاجتماع تحديد المشاريع ذات الأولوية التي تساهم في تحقيق التنمية المستدامة للمحافظة، مع مراعاة الموارد المتاحة والاحتياجات السكانية، كما تم وضع رؤية واضحة للمحافظة في المستقبل، مع التركيز على تحسين جودة الحياة للمواطنين وتوفير الخدمات الأساسية.
 

قبول المخطط الاستراتيجي لمدينة الباويطى بمركز الواحات البحرية

وتم أيضا اعتماد أولى خطوات هذا المشروع بقبول المخطط الاستراتيجي لمدينة الباويطى بمركز الواحات البحرية، وذلك بعد إجراء الدراسات اللازمة والموافقة عليه من قبل الجهات المعنية.
 

وأكد محافظ الجيزة على أهمية هذا المشروع في تحقيق التكامل بين مختلف القطاعات، وتحقيق التنمية الشاملة والعادلة للمحافظة. كما أشاد بالتعاون المثمر بين المحافظة والهيئة العامة للتخطيط العمراني، والذي ساهم في إنجاز هذه الخطوة الهامة.

من جانبها، أكدت الدكتورة مهندسة مها محمد فهيم، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتخطيط العمراني، أن هذا المشروع يأتي في إطار الاستراتيجية القومية للتنمية العمرانية لمصر 2052، ويهدف إلى تحقيق التنمية المستدامة في جميع محافظات الجمهورية.

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