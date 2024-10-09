الأربعاء 09 أكتوبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

ضبط 6 أطنان مخلل فاسد في القليوبية

ضبط مخلل مغشوش داخل
ضبط مخلل مغشوش داخل مصنع بالقليوبية، فيتو

شنت إدارة مراقبة الأغذية بإدارة الخانكة بصحة القليوبية، بالتنسيق مع فريق مراقبة الأغذية بمديرية الصحة، حملة تفتيشية على معمل للمخللات حيث تم العثور على 6 أطنان  مخلل غير صالح للاستخدام الآدمي، بالإضافة إلى إضافة ألوان صناعية. 

محافظ القليوبية يواصل لقاءاته بالمواطنين، ويوجّه بتوفير فرص عمل

محافظ القليوبية يتفقد مشروعات الرصف بشبرا الخيمة

 ضبط مصنع غير مرخص للمخللات بالقليوبية

حيث تبين للحملة  أن المكان  لتصنيع المخللات بالقليوبية، غير مطابق للاشتراطات الصحية حيث وُجٍدت ماسورة صرف صحي داخل المعمل، كما تلاحظ  أيضا استخدام مواد كيماوية لسرعة تسوية المخللات، وقد تم عمل محضر لإثبات الواقعة وإحالته للنيابة للنظر والتصرف. 

كما تم ضبط 3 أطنان ملح خشن غير مدون عليها اي بيانات باحد المنشآت الغذائية التابعة للخانكة. 

هذا وقد قام فريق مراقبة الأغذية بالقناطر الخيرية أيضا بضبط 524 كيس برجر يتم استخدام الفول الصويا في تصنيعه، بالإضافة إلى تسجيل عنوان وهمي على العبوات لتضليل الجهات الرقابية، تحرير محضر بالواقعه وعرضه على النيابه للنظر والتصرف

جاء ذلك تحت اشراف دكتور محمد علي مدير اداره مراقبه الاغذيه بمديرية الصحة بالقليوبية  وبالتنسيق مع فريقي مراقبة الأغذية بادارة الخانكة وإدارة القناطر الخيرية

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

 

صحة القليوبية مديرية الصحة بالقليوبية وكيل وزارة الصحة بالقليوبية وزارة الصحة بالقليوبية محافظ القليوبية

مواد متعلقة

محافظ القليوبية يواصل لقاءاته بالمواطنين، ويوجّه بتوفير فرص عمل

محافظ القليوبية يتابع أعمال المرحلة الثالثة للمخططات التفصيلية للمناطق الصناعية

محافظ القليوبية يعقد الاجتماع الأسبوعي لمتابعة ملف التصالح على مخالفات البناء

محافظ القليوبية: نسعى للقضاء على كل مظاهر العشوائية داخل المدن والقرى

الأكثر قراءة

الدولار يصعد لأعلى مستوى في شهرين وسط ترقب لبيانات اقتصادية

ماذا قصد رئيس الوزراء بتطبيق اقتصاد الحرب؟ الحكومة تكشف الخطة

مدبولي: نقترب من السيناريو الأسوأ في المنطقة ومستعدون لاقتصاد الحرب

ارتفاع سعر الجنيه الذهب الأربعاء 9 أكتوبر 2024 في محلات الصاغة

الفنان طارق ريحان يغادر قسم الزاوية الحمراء بعد قرار إخلاء سبيله

لا تملكها إسرائيل.. القنبلة GBU-57A/B السلاح الوحيد القادر على تدمير البرنامج النووي الإيراني (إنفوجراف)

تراجع سعر الدولار أمام الجنيه في البنك المركزي بختام تعاملات الأربعاء

وفاة متعهد الحفلات حسن عاكف، ومحمد رحيم ينعيه

منوعات

المزيد

هجوم غير مبرر، رجل يصفع طفلة ويهددها بقتل والديها في برشلونة

للتوعية بسرطان الثدي، نائبة في البرلمان التركي تخلع شعرها المستعار (فيديو)

نجل قديروف يدعو مقاتلي الشيشان للتخلي عن موسيقى البوب

لها بصمة ضوئية غريبة، العلماء يكتشفون مجرة لا تشبه أي شيء رأوه من قبل

المزيد

خدمات

المزيد

سعر طن القصدير اليوم الأربعاء بالبورصات العالمية

320 جنيها تراجعا في سعر الجنيه الذهب

استقرار أسعار السكر اليوم الأربعاء 9-10-2024 في الأسواق

أسعار الأسماك اليوم، انخفاض البلطي والسبيط في سوق العبور

المزيد

انفوجراف

لا تملكها إسرائيل.. القنبلة GBU-57A/B السلاح الوحيد القادر على تدمير البرنامج النووي الإيراني (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

خالد الجندي: القرآن تحدث عن الرجولة بفخر، والشذوذ مهانة وخروج عن طاعة الله (فيديو)

الغفران والرحمة، تفسير الشيخ الشعراوي للآية 49 من سورة الحجر (فيديو)

أمين الفتوى يوضح الفرق بين الرشوة والهدية والإكرامية (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية