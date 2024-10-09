ضبط 6 أطنان مخلل فاسد في القليوبية

شنت إدارة مراقبة الأغذية بإدارة الخانكة بصحة القليوبية، بالتنسيق مع فريق مراقبة الأغذية بمديرية الصحة، حملة تفتيشية على معمل للمخللات حيث تم العثور على 6 أطنان مخلل غير صالح للاستخدام الآدمي، بالإضافة إلى إضافة ألوان صناعية.

ضبط مصنع غير مرخص للمخللات بالقليوبية

حيث تبين للحملة أن المكان لتصنيع المخللات بالقليوبية، غير مطابق للاشتراطات الصحية حيث وُجٍدت ماسورة صرف صحي داخل المعمل، كما تلاحظ أيضا استخدام مواد كيماوية لسرعة تسوية المخللات، وقد تم عمل محضر لإثبات الواقعة وإحالته للنيابة للنظر والتصرف.

كما تم ضبط 3 أطنان ملح خشن غير مدون عليها اي بيانات باحد المنشآت الغذائية التابعة للخانكة.

هذا وقد قام فريق مراقبة الأغذية بالقناطر الخيرية أيضا بضبط 524 كيس برجر يتم استخدام الفول الصويا في تصنيعه، بالإضافة إلى تسجيل عنوان وهمي على العبوات لتضليل الجهات الرقابية، تحرير محضر بالواقعه وعرضه على النيابه للنظر والتصرف

جاء ذلك تحت اشراف دكتور محمد علي مدير اداره مراقبه الاغذيه بمديرية الصحة بالقليوبية وبالتنسيق مع فريقي مراقبة الأغذية بادارة الخانكة وإدارة القناطر الخيرية

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