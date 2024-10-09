بسبب الحرب مع إسرائيل، نقل مباراة إيران وقطر بتصفيات كأس العالم إلى الإمارات

تصفيات كأس العالم، قرر الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، نقل مباراة قطر وإيران في التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026 إلى الإمارات، بعد التنسيق مع الاتحاد الإيراني.

وأعلنت قناة بين سبورتس الإخبارية‘ إقامة مباراة قطر وإيران، في التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى كأس العالم 2026 في العاصمة الإماراتية دبي.

وأضافت، أن الاتحاد الإيراني اقترح تغيير موعد مباراتي الذهاب والإياب مع منتخب قطر وهو ما قوبل بالرفض؛ ليتم اختيار دبي كـ اختيار ثالث لاستضافة المباراة؛ بسبب الوضع الأمني بطهران على خلفية الاشتباكات مع جيش الاحتلال.

وفاز منتخب إيران على نظيره الإماراتي بهدف دون رد على ملعب هزاع بن زايد بالجولة الثانية في تصفيات آسيا المؤهلة لكأس العالم 2026.

مباراة الإمارات وإيران

أحرز هدف منتخب ايران الوحيد مهدي قائدي في الدقيقة 45.

تشكيل الإمارات ضد إيران

وأعلن البرتغالي باولو بينتو مدرب منتخب الإمارات، تشكيل مباراة إيران وهو نفس تشكيل اللقاء الماضي أمام قطر.

وضم تشكيل المنتخب الإماراتي:

حراسة المرمى: خالد عيسى

الدفاع: عبد الله إدريس- كوامي كويدو- خليفة الحمادي- خالد الظنحاني.

الوسط: طحنون الزعابي- يحيى نادر- يحيى الغساني- عبد الله حمد- حارب عبد الله.

الهجوم: كايو كانيدو.

تشكيل منتخب إيران ضد الإمارات في تصفيات آسيا

حراسة المرمى: علي رضا.

خط الدفاع: صالح حرداني، شجاعي خليل زاده، ميلاد محمدي كشمرزي.

وسط الملعب: سعيد عزت اللهي، علي رضا جهانبخش، أميد نورفاركن.

خط الهجوم: مهدي طارمي، مهدي قائدي، حسين كنعاني.