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رياضة

تصفيات كأس العالم 2026، إيران تتقدم على الإمارات بهدف في الشوط الأول

منتخب إيران، فيتو
منتخب إيران، فيتو

 تقدم منتخب إيران على نظيره الإماراتي بهدف دون رد بالشوط الأول على ملعب هزاع بن زايد بنادي العين للحولة الثانية في تصفيات آسيا المؤهلة لكأس العالم 2026.

 

مباراة الإمارات وإيران

 

أحرز هدف منتخب ايران مهدي قائدي في الدقيقة 45.

تشكيل الإمارات ضد إيران 

وأعلن البرتغالي باولو بينتو مدرب منتخب الإمارات، تشكيل مباراة إيران وهو نفس تشكيل اللقاء الماضي أمام قطر.  

وضم تشكيل المنتخب الإماراتي:  

حراسة المرمى: خالد عيسى  

الدفاع: عبد الله إدريس- كوامي كويدو- خليفة الحمادي- خالد الظنحاني.  

الوسط: طحنون الزعابي- يحيى نادر- يحيى الغساني- عبد الله حمد- حارب عبد الله.  

الهجوم: كايو كانيدو.  

 

تشكيل منتخب إيران ضد الإمارات في تصفيات آسيا

حراسة المرمى: علي رضا.

خط الدفاع: صالح حرداني، شجاعي خليل زاده، ميلاد محمدي كشمرزي.

وسط الملعب: سعيد عزت اللهي، علي رضا جهانبخش، أميد نورفاركن.

خط الهجوم: مهدي طارمي، مهدي قائدي، حسين كنعاني.

 

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تشكيل إيران

 

 

ويدخل المنتخبان المباراة وفي رصيد كل منهما 3 نقاط، بعد فوز الإمارات على قطر (3-1)، وإيران على قيرغيزستان (1-0)، في الجولة الأولى.  

ويسعى كل من المنتخبين إلى تحقيق الفوز، للاقتراب خطوة مهمة من الحصول على بطاقة تأهل مباشرة إلى كأس العالم

 

تصفيات آسيا تصفيات آسيا المؤهلة لكأس العالم مباراة الإمارات وإيران الإمارات وإيران الإمارات ضد إيران

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