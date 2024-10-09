الأربعاء 09 أكتوبر 2024
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خارج الحدود

خبير استراتيجي: هجرة نصف مليون إسرائيلي لخارج البلاد بسبب "حرب الاستنزاف"

الإسرائيليين، فيتو
الإسرائيليين، فيتو

قال بشير عبد الفتاح، المحلل والخبير بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، إن الاحتلال الإسرائيلي يتعرض منذ 20 عاما لحرب استنزاف تقودها إيران بمساعدة وكلائها وأذرعها الولائية المسلحة وهي حزب الله في لبنان وحماس في غزة، فضلا عن فصائل موالية لها في سوريا والعراق والحوثي في اليمن.

 

خسائر تكبدها الاحتلال الإسرائيلي

وأضاف «عبد الفتاح»، خلال مداخلة ببرنامج «مطروح للنقاش»، وتقدمه الإعلامية فيروز مكي، على قناة «القاهرة الإخبارية»، أن دولة الاحتلال الإسرائيلي تكبدت خلال هذه الحرب خسائر هائلة على المستوى البشري، فضلا عن نزوح أكثر من 150 ألف إسرائيلي من الجليل في الشمال على حدود لبنان ومن مستوطنات غلاف غزة إلى المدن الإسرائيلية.

 

انهيار الاقتصاد الإسرائيلي 

وتابع: «كان ذلك بسبب قذائف المقاومة، التي كانت تطال إسرائيل، فضلا عن انهيار الاقتصاد الإسرائيلي بشكل كبير، وذهاب الشعور بالأمن حتى عادت الهجرة العكسية في إسرائيل قرابة نصف مليون إسرائيلي، ينزحون من إسرائيل إلى خارجها بسبب حرب الاستنزاف».

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ولفت إلى أن هناك امتناعا عن التجنيد داخل إسرائيل جراء استمرار هذه الحرب على عدة جبهات، خاصة بعدما نشط الحوثي وبدأ في استهداف إسرائيل والعمق الإسرائيلي بالمسيرات والصواريخ، فضلا عن الفصائل الموالية لإيران في سوريا والعراق.

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المدن الإسرائيلية إسرائيل إيران لبنان حماس حزب الله الحوثى

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