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اقتصاد

أسعار السبائك الذهبية في الأسواق (آخر تحديث)

أسعار السبائك اليوم،
أسعار السبائك اليوم، فيتو

تقدم بوابة «فيتو» آخر تحديث لأسعار السبائك الذهبية في ظل البحث عنها من جانب المستهلكين الراغبين في استثمار أموالهم والحفاظ عليها ضد التضخم.

 

وتقدم فيتو أسعار السبائك التي تتراوح من وزن 2.5 جرام إلى 20 جرامًا. 

وتعتبر السبائك الذهبية من أفضل أنواع الاستثمار في قطاع الذهب، حيث تقدم عائدًا جيدًا مقارنة بالمشغولات الذهبية التقليدية.

السبائك الذهبية بأوزان مختلفة، فيتو

وفيما يلي آخر تحديث لأسعار السبائك الذهبية اليوم الخميس:

سعر سبيكة الذهب وزن 1 جرام: 4650 جنيهًا.

سعر سبيكة الذهب وزن 5 جرامات من سام  22670 جنيهًا

سبيكة بي تي سي وزن 50 جرام: 224485 جنيهًا.


سبيكة بي تي سي وزن 100 جرام: 452160 جنيهًا.

السبائك الذهبية 

تتميز السبائك الذهبية بجاذبيتها كاستثمار، حيث يُفضل الكثير من المواطنين شراءها أو العملات الذهبية نظرًا لأسعارها التنافسية وقلة تكلفة المصنعية مقارنة بالمشغولات الذهبية الأخرى. مع استمرار ارتفاع أسعار الذهب عالميًا، من المتوقع أن يزداد اهتمام المستهلكين بشراء السبائك كخيار استثماري آمن.

 

أسعار الذهب العالمية في البورصة 

واصلت أسعار الذهب الهبوط لسادس جلسة على التوالي، الأربعاء، لتحوم بالقرب من أدنى مستوى في أسبوعين الذي سجلته الثلاثاء، وسط تراجع التوقعات بخفض أكبر لأسعار الفائدة مع تحول تركيز المتعاملين إلى محضر أحدث اجتماع لمجلس الاحتياطي الفيدرالي وترقب بيانات التضخم.

 

وتراجع الذهب في المعاملات الفورية 0.2 بالمئة إلى 2616.71 دولار للأونصة بحلول الساعة 0903 بتوقيت جرينتش، بعد أن لامس أدنى مستوى منذ 20 سبتمبر الثلاثاء. 

واستقرت العقود الآجلة للذهب لشهر ديسمبر في الولايات المتحدة عند 2635.20 دولار.

أسعار السبائك الذهبية في الأسواق (آخر تحديث)

أسعار السبائك اليوم الأحد فى الأسواق

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