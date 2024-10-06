الأحد 06 أكتوبر 2024
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اقتصاد

أسعار السبائك اليوم الأحد فى الأسواق

اسعار السبائك اليوم،
اسعار السبائك اليوم، فيتو

ننشر اسعار السبائك اليوم الأحد فى الأسواق المحلية.

 

سعر سبيكة الذهب وزن 2.5 جرامات من سام سعر 11530 جنيهًا.

 

سعر سبيكة الذهب وزن 5جرامات من سام  22890 جنيهًا.

 

سعر السبيكة الذهب وزن 20 جراما 81900 جنيه.

 

سبيكة بى تى سي وزن 20 جرام بسعر 91335 جنيه

 

سبيكة بى تى سي 100جرام بسعر 456560 جنيه 

 

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الأسواق المحلية سبيكة الذهب سعار الدولار سبيكة بى تى سى

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