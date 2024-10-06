أسعار السبائك اليوم الأحد فى الأسواق
ننشر اسعار السبائك اليوم الأحد فى الأسواق المحلية.
سعر سبيكة الذهب وزن 2.5 جرامات من سام سعر 11530 جنيهًا.
سعر سبيكة الذهب وزن 5جرامات من سام 22890 جنيهًا.
سعر السبيكة الذهب وزن 20 جراما 81900 جنيه.
سبيكة بى تى سي وزن 20 جرام بسعر 91335 جنيه
سبيكة بى تى سي 100جرام بسعر 456560 جنيه
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