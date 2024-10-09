الليلة، افتتاح مهرجان نقابة المهن التمثيلية للمسرح المصري

تنطلق مساء اليوم الأربعاء، فعاليات الدورة الجديدة من مهرجان نقابة المهن التمثيلية للمسرح المصري، وذلك بحفل الافتتاح المقرر إقامته في تمام الثامنة مساء، على مسرح إحدى الفنادق الكبرى بالقاهرة.

حفل افتتاح مهرجان نقابة المهن التمثيلية للمسرح

ويتم تكريم عدد من الشخصيات والرموز التي أسهمت في تاريخ المسرح المصري والعربي وهم: الشيخ سلطان القاسمي حاكم إمارة الشارقة بالإمارات، والدكتور الفنان يحيى الفخراني، والمخرج الكبير سمير العصفوري، واسم الفنان الراحل أحمد راتب.

عروض مهرجان نقابة المهن التمثيلية للمسرح

ومن المقرر أن تنطلق عروض المهرجان عقب حفل الافتتاح مباشرة، وذلك بعرض “black” والذي يقدم في تمام العاشرة مساء على مسرح الفلكي بالجامعة الأمريكية بالتحرير.

ويشارك في مهرجان نقابة المهن التمثيلية للمسرح المصري في دورة 2024، 25 عرضا مسرحيا متنوعا، وتقدم العروض على مسارح: الفلكي، الهوسابير، مسرح جلال الشرقاوي، النهار.

وتقام فعاليات الدورة الجديدة من المهرجان في الفترة من 9 وحتى 20 أكتوبر الجاري.

لجنة تحكيم عروض مهرجان نقابة المهن التمثيلية للمسرح

وتضم لجنة تحكيم عروض المهرجان هذا العام كل من: الدكتورة هدى وصفي رئيسا، وعضوية كل من: المخرج رؤوف عبد العزيز، المخرج وائل إحسان، المخرج كريم الشناوي، المخرج هشام عطوة، المخرج إسماعيل فاروق، المخرج محمد جبر، المنتج محمد الرشيدي، الدكتور جمال ياقوت، الكاتب محمود حمدان، مهندس الديكور محمود سامي، ومقرر اللجنة إيمان رجائي.