الحكومة تكشف عن انفراجة في أزمة سيارات المعاقين بالجمارك
قال المستشار محمد الحمصاني المتحدث باسم مجلس الوزراء: إن بعض سيارات ذوي الهمم المخالفة تكلفتها تصل لملايين الجنيهات وحجم المحرك يصل لـ3000 سي سي ويتم استيرادها باسم صاحب الإعاقة، معقبا:"ندعم ذوي الهمم ولكن في نفس الوقت لا نهدر موارد الدولة".
قيمة مخالفات سيارات المعاقين
وأكد خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “على مسئوليتي” المذاع على قناة “صدى البلد”: أنه تم تسوية أوضاع 13 ألف حالة مخالفة لـسيارات المعاقين منذ يونيو الماضي حتى الآن سددوا أكثر من 1.5 مليار جنيه وهي رسوم الدولة كاملة.
الإفراج عن سيارات ذوي الهمم من الجمارك
وأوضح أن سيارات ذوي الهمم الموجودة في الجمارك يتم فحصها والمستحقين ممن ينطبق عليهم الإجراءات يتم الإفراج عن سياراتهم.
رسالة الحكومة لذوي الهمم ممن لهم سيارات بالجمارك
وتابع: صاحب السيارة الموجودة في الجمارك من ذوي الهمم إذا ثبت أنه غير مخالف ووفر المستندات اللازمة سيتم الإفراج عن سيارته.
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