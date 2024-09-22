«الجمارك» تكشف حقيقة رفع قيمة فك الحظر الجمركي على سيارات المعاقين

سيارات المعاقين، كشف الشحات غتوري رئيس مصلحة الجمارك حقيقة رفع قيمة فك الحظر الجمركي على سيارات المعاقين لـ 80%، كما تم تداوله على بعض وسائل التواصل الإجتماعي خلال الأيام القليلة الماضية.

حقيقة رفع قيمة فك الحظر الجمركي في سيارات المعاقين لـ 80%

وقال رئيس مصلحة الجمارك: إنه لا توجد زيادة في قيمة فك الحظر الجمركي على سيارات المعاقين إلا إذا تم ضبط السيارة مخالفة.

وشدد رئيس مصلحة الجمارك في تصريح خاص لـ “فيتو” على أهمية استقاء المعلومات من مصاردها الموثوقة والمعنية، وعدم تداول معلومات دون التأكد من مصدرها أو صحتها.

بدوره نفى أحمد جاب الله رئيس الإدارة المركزية للإعفاءات، رفع قيمة فك الحظر الجمركي في سيارات المعاقين لـ 80%.

وأضاف رئيس الإدارة المركزية للاعفاءات، في تصريح خاص لـ “فيتو”، أنه لا صحة لما يتم تداوله بشأن رفع قيمة فك الحظر الجمركي، ولم ترد إلينا أي قرارات في هذا الشأن حتى الآن.

وكان بعض نشطاء وسائل التواصل الاجتماعي تداولوا منشور يزعم أن اللجنة الوزارية الخاصة بمتابعة ملف سيارات المعاقين، قررت رفع قيمة فك الحظر لـ 80%، وهو ما نفاه المسؤولون بمصلحة الجمارك المصرية.