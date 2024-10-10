بالأسعار والمساحات، الإسكان تطرح أراضي للتخصيص الفوري

تواصل وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية طرح وإتاحة الأراضي الاستثمارية بالمدن الجديدة بهدف زيادة معدلات التنمية والتطوير.

وكشفت وزارة الاسكان ممثلة فى هيئة المجتمعات العمرانية عن تفاصيل طرح جديد للأراضي الاستثمارية بأنشطة متنوعة بالمدن الجديدة.

وتطرح بمدينة أسيوط الجديدة أرض تجاري سكني بمساحة 1379 مترًا بسعر 17310 جنيهات وأرض تجاري سكني بمساحة 1379 مترًا بسعر 17310 جنيهات وأرض حضانة بمساحة 918 مترًا بسعر 3500 جنيه وأرض حضانة بمساحة 918 مترًا بسعر 3500 جنيه.

وتعمل الوزارة على طرح المزيد من الأراضي لتلبية الطلب المتزايد بالسوق وخاصة بالمدن الجديدة، وتطرح بشكل دوري حزمة من قطع الأراضي بمساحات وأنشطة مختلفة بالمدن الجديدة.

وتعلن الوزارة دوريًّا حزمة من طروحات الأراضي بأنشطة استثمارية متنوعة بالمدن الجديدة لتلبية احتياجات السوق من المطورين والمستثمرين، وذلك وفقًا لآلية التخصيص الفوري للأراضي.