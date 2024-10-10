الخميس 10 أكتوبر 2024
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بالأسعار والمساحات، طرح أراضى تجاري وخدمي بالصعيد

وزارة الاسكان
وزارة الاسكان

تواصل وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، طرح وإتاحة الأراضي الاستثمارية بالمدن الجديدة بهدف زيادة معدلات التنمية والتطوير.

وكشفت وزارة الإسكان ممثلة فى هيئة المجتمعات العمرانية عن تفاصيل طرح جديد للأراضى الاستثمارية بأنشطة متنوعة بالمدن الجديدة.

وتطرح بمدينة  ناصر الجديدة غرب أسيوط أرض تجاري بمساحة 2528 مترا بسعر 4230 جنيها وأرض عمراني متكامل بمساحة 46197 مترا بسعر 2545 جنيها وأرض بنك بمساحة 1018 مترا بسعر 6545 جنيها وارض مستودع غاز بمساحة 500 متر بسعر 3155 جنيها.

وتعمل الوزارة على طرح المزيد من الأراضي لتلبية الطلب المتزايد بالسوق وخاصة بالمدن الجديدة، وتطرح بشكل دوري حزمة من قطع الأراضي بمساحات وأنشطة مختلفة بالمدن الجديدة.

وتعلن الوزارة بشكل دوري حزمة من طروحات الأراضي بأنشطة استثمارية متنوعة بالمدن الجديدة لتلبية احتياجات السوق من المطورين والمستثمرين، وذلك وفقًا لآلية التخصيص الفوري للأراضي.

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