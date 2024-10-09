محافظ دمياط يفتتح معرض نقابة المهندسين للسلع المعمرة (صور)

افتتح الدكتور أيمن الشهابى محافظ دمياط، معرض نقابة المهندسين للسلع المعمرة بنادى النقابة بمدينة دمياط الجديدة، وذلك بحضور المهندسة شيماء الصديق نائب محافظ دمياط والدكتور مهندس محمد خلف الله رئيس جهاز تنمية مدينة دمياط الجديدة والمهندس عوض محمد عوض نقيب المهندسين بدمياط.

محافظ دمياط يفتتح معرض السلع المعمرة بنقابة المهندسين بدمياط الجديدة

نقيب المهندسين بدمياط: 50 شركة في معرض السلع المعمرة

وعقب الافتتاح،، تفقد " المحافظ " المعرض الذى يأتى على مساحة ١٥٠٠ متر، بقيمة تمويل تصل إلى ٣٠ مليون جنيه،، حيث يضم كافة السلع المعمرة والاجهزة الكهربائية ومستلزمات البيت، بمشاركة خمسون شركة، حيث يقدمون سلع متنوعة للبيع بسعر المصنع علاوة على تقديم نسب خصم على بعض المنتجات.

ويقدم المعرض معدل للشراء بقيمة ٧٠٠٠٠ جنيه لكل مهندس، بالتقسيط على سنتين..

محافظ دمياط يفتتح معرض نقابة المهندسين

محافظ دمياط يشيد بجودة المعروضات في معرض السلع المعمرة

وأشاد " المحافظ " بهذا المعرض المتكامل وما يتضمنه من معروضات عالية الجودة بأسعار مناسبة، وأيضًا مدى التسهيلات التى يقدمها لدعم شباب المهندسين، ووجه الشكر إلى نقابة المهندسين على هذه الجهود، معربًا عن خالص أمنياته للجميع بدوام التوفيق والسداد.