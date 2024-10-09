الأربعاء 09 أكتوبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

محافظ دمياط يفتتح معرض نقابة المهندسين للسلع المعمرة (صور)

محافظ دمياط يفتتح
محافظ دمياط يفتتح معرض المهندسين بدمياط

افتتح  الدكتور أيمن الشهابى محافظ دمياط، معرض نقابة المهندسين للسلع المعمرة بنادى النقابة بمدينة دمياط الجديدة،  وذلك بحضور المهندسة شيماء الصديق نائب محافظ دمياط والدكتور مهندس محمد خلف الله رئيس جهاز تنمية مدينة دمياط الجديدة والمهندس عوض محمد عوض نقيب المهندسين بدمياط.

محافظ دمياط يفتتح معرض السلع المعمرة بنقابة المهندسين بدمياط الجديدة

نقيب المهندسين بدمياط: 50 شركة في معرض السلع المعمرة

وعقب الافتتاح،، تفقد " المحافظ " المعرض الذى يأتى على مساحة ١٥٠٠ متر، بقيمة تمويل تصل إلى ٣٠ مليون جنيه،، حيث يضم كافة السلع المعمرة والاجهزة الكهربائية ومستلزمات البيت، بمشاركة خمسون شركة، حيث يقدمون سلع متنوعة للبيع بسعر المصنع علاوة على تقديم نسب خصم على بعض المنتجات.

ويقدم المعرض معدل للشراء بقيمة ٧٠٠٠٠ جنيه لكل مهندس،  بالتقسيط على سنتين..

 

محافظ دمياط يفتتح معرض نقابة المهندسين

محافظ دمياط يشيد بجودة المعروضات في معرض السلع المعمرة

وأشاد " المحافظ " بهذا المعرض المتكامل وما يتضمنه من معروضات عالية الجودة بأسعار مناسبة،  وأيضًا مدى التسهيلات التى يقدمها لدعم شباب المهندسين،  ووجه الشكر إلى نقابة المهندسين على هذه الجهود، معربًا عن خالص أمنياته للجميع بدوام التوفيق والسداد.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

المعرض المتكامل بدمياط جهاز تنمية مدينة دمياط الجديدة دمياط الجديدة دمياط رئيس جهاز تنمية مدينة دمياط الجديدة شباب المهندسين مدينة دمياط الجديدة مدينة دمياط السلع المعمرة

مواد متعلقة

محافظ دمياط يناقش الاستفادة من الفرص الاستثمارية والترويج لها

رحلة التضخم خلال الـ 6 أشهر الأولى من 2024.. وتراجع معدل ارتفاع التضخم السنوى لـ 27.1% في شهر يونيو 2024

التأثيرات السلبية لارتفاع معدل التضخم الاقتصادي.. تصاعد أسعار السلع.. حدوث فجوة بين الأسعار وتكاليف عناصر الإنتاج.. وتراجع القدرة الشرائية «الأبرز»

رئيس الوزراء يلقي بيان الحكومة أمام مجلس النواب.. مدبولي: اتخذنا خطوات جادة لتنفيذ خطة استثمارية لتوطين وتعميق الصناعة المحلية.. وإنهاء مشكلة انقطاع الكهرباء نهائيًا في هذا الموعد

برنامج الحكومة الجديدة، النص الكامل لخطاب مدبولي أمام مجلس النواب

بعد أدائها اليمين أمام السيسي، السيرة الذاتية لوزيرة للتنمية المحلية

بدءا من اليوم، الفنون التشكيلية ينظم سلسلة من الفعاليات الثقافية

المشاط: 5.5 مليار دولار تمويلات أوروبية للقطاع الخاص بمصر خلال 4 سنوات

الأكثر قراءة

بيان سعودي عاجل بشأن الوضع الصحي للملك سلمان

بزيادة تصل لـ 55 جنيهًا، ارتفاع أسعار منتجات أوكسي في الأسواق

التأمينات الاجتماعية تكشف حقيقة خصم 2% من معاشات نوفمبر 2024

البنك المركزي يعلن تراجع التضخم في سبتمبر 2024

عبد الواحد السيد: طلبنا تأجيل لقاء بيراميدز لهذا السبب

الأهلي يرحب بانتقال القندوسي لهذا النادي

مجلس الوزراء يوافق على 8 قرارات جديدة، تعرف عليها

البنك الأهلي يقرر تخفيض العائد على الشهادات الدولارية

منوعات

المزيد

نجل قديروف يدعو مقاتلي الشيشان للتخلي عن موسيقى البوب

لها بصمة ضوئية غريبة، العلماء يكتشفون مجرة لا تشبه أي شيء رأوه من قبل

لم تتوقف عن العطس منذ 20 يومًا، سيدة حيرت العالم بمرضها الغامض (فيديو)

خلال 9 أشهر من 2024، انخفاض كبير في أعداد المسافرين بمطار بن جوريون الإسرائيلي

المزيد

خدمات

المزيد

أسعار الأسماك اليوم، انخفاض البلطي والسبيط في سوق العبور

خدمات جديدة للتيسير على الطلاب في المترو

انخفاض الجوافة والكانتلوب، أسعار الفاكهة اليوم في سوق العبور

تعرف على أسعار النحاس اليوم الأربعاء 9-10-2024 بالسوق المحلية

المزيد

انفوجراف

ارتفاع أسعار 13 سلعة غذائية بعد زيادة التضخم السنوى لشهر سبتمبر 2024 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

ما هو العلق المخلوق منه الإنسان؟ الشيخ محمد سيد طنطاوي يجيب

تفسير حلم قراءة سورة الكهف في المنام وعلاقته بطول العمر

تفسير صادم لرؤية الميت مريضا فى المنام

المزيد
الجريدة الرسمية