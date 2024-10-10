طرح أراضي تعليمي وعمراني للتخصيص الفوري

كشفت وزارة الإسكان ممثلة في هيئة المجتمعات العمرانية عن تفاصيل طرح الأراضي الاستثمارية بأنشطة متنوعة بالمدن الجديدة.

وتطرح بمدينة أخميم الجديدة أرض تعليمي مدرسة بمساحة 7500 متر بسعر 2235 جنيهًا وأرض عمراني بمساحة 92400 متر بسعر 1745 جنيهًا وأرض عمراني بمساحة 58800 متر بسعر 1840 جنيهًا.

وتواصل وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية طرح وإتاحة الأراضي الاستثمارية بالمدن الجديدة بهدف زيادة معدلات التنمية والتطوير.

وتعمل الوزارة على طرح المزيد من الأراضي لتلبية الطلب المتزايد بالسوق وخاصة بالمدن الجديدة، وتطرح بشكل دوري حزمة من قطع الأراضي بمساحات وأنشطة مختلفة بالمدن الجديدة.

وتعلن الوزارة بشكل دوري حزمة من طروحات الأراضي بأنشطة استثمارية متنوعة بالمدن الجديدة لتلبية احتياجات السوق من المطورين والمستثمرين، وذلك وفقًا لآلية التخصيص الفوري للأراضي.