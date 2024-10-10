حملة مكبرة لإزالة وصلات المياه الخلسة بدمياط الجديدة

أكد الدكتور مهندس محمد خلف الله رئيس جهاز تنمية مدينة دمياط الجديدة، أن لجنة الخلسة بالجهاز، بالتعاون مع إدارتي التنمية والأمن بالجهاز، والتنسيق مع قسم شرطة التعمير بالمدينة، قامت بشن حملة مكبرة للوصول إلى نسبة 100% عدادات بالمرحلة الثانية بمشروع الإسكان المتوسط "دار مصر " بالمجاورة (34) بنطاق الحي السادس بمدينة دمياط الجديدة.



وأضاف رئيس الجهاز، أن الحملة أسفرت عن فصل عدد (31) وصلة خلسة، وضبط عدد (17) موتور رفع مياه تعمل على وصلات مياه مخالفة بدون عداد، وتسليمها لإدارة إيرادات المياه بالجهاز، لحين تقنين أوضاعها ودفع متوسط الاستهلاك عن الفترة السابقة ودفع ثمن العدادات الجديدة.



وأشار رئيس الجهاز، إلى أن الحملة أسفرت أيضًا عن تحصيل بعض المديونيات والمتأخرات من قبل محصلي المنطقة.



وفي سياق متصل، أكد رئيس الجهاز استمرار تلك الحملات والمرور الدوري والمكثف على مدار الساعة لرصد وضبط وفصل جميع وصلات المياه المسروقة "الخلسة "، وإزالة جميع التعديات على هذا المرفق الحيوي، وتحصيل المديونيات والمتأخرات المالية.