شروط التقديم على طرح الشقق الجاهزة فى 15 مدينة جديدة
حددت وزارة الإسكان ممثلة فى هيئة المجتمعات العمرانية، شروط التقديم على الشقق الجاهزة ضمن الطرح الجديد فى 15 مدينة جديدة.
ونستعرض شروط التقديم كالتالي:
- أن يكون المتقدم للحجز شخصا طبيعيا مصري الجنسية.
-ألا تقل سنه عن 21 عاما في تاريخ الطرح.
-أن يكون له أهلية التصرف والتعاقد، وليس شخصًا معنويًا.
-يجوز التقدم للحجز لشخص بصفته وليا على قاصر.
والطرح يضم 6575 شقة في مشروعات جنة وسكن مصر ودار مصر في ١٥ مدينة، والتقديم والحجز بداية من 27 أكتوبر على موقع مسكن.
كما صرح المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بأنه تقرر إتاحة نسبة 5 % "330 وحدة" من إجمالى 6575 وحدة سكنية جاهزة للتسليم الفورى، فى 15 مدينة جديدة، لذوى الهمم أو ذويهم بولاية، وذلك في ضوء توجيهات فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي، بتوفير سبل الرعاية والاهتمام بأبناء الوطن من ذوى الهمم.
والتقدم لحجز الوحدات من خلال الموقع الإلكتروني "مسكن - محور الوحدات" (www.reserve.newcities.gov.eg)،، والتقدم للحجز، من خلال موقع "مسكن - محور الوحدات" اعتبارًا من يوم الأحد 27/10/2024، وحتى يوم الخميس 26/12/2024، ويتم التخصيص بنظام القرعة العلنية.
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