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رياضة

افتتاح بطولة مصر الدولية للريشة الطائرة في نسختها التاسعة (صور)

افتتاح بطولة مصر
افتتاح بطولة مصر الدولية للريشة الطائرة في نسختها التاسعة

أقيم مساء اليوم الأربعاء، حفل افتتاح بطولة مصر الدولية للريشة الطائرة في نسختها التاسعة والمقرر إقامتها في صالة رقم 2 بمجمع الصالات باستاد القاهرة الدولي خلال الفترة من 9 وحتى 13 أكتوبر الجاري.

وبدأ حفل الافتتاح بالسلام الوطني ثم استعراض طابور العرض للفرق المشاركة ثم كلمات الضيوف.

وحضر حفل الافتتاح أعضاء مجلس إدارة الاتحاد المصري بقيادة الدكتور علي حسب الله رئيس الاتحاد، والدكتور حسام الدين مصطفى رئيس اللجنة البارالمبية والدكتور أحمد عوين رئيس اتحاد المكفوفين والدكتور عمرو الصادق المدير التنفيذي للجنة البارالمبية.

افتتاح بطولة مصر الدولية للريشة الطائرة في نسختها التاسعة

وأهدى الدكتور علي حسب الله درع الاتحاد المصري لرئيس اللجنة البارالمبية على هامش حفل الافتتاح تقديرا منه لدور اللجنة البارالمبية والنجاحات الكبيرة التي حققتها اللجنة في بارالمبياد باريس الماضية إضافة إلى دعم اتحاد اللعبة خلال الفترة السابقة.

افتتاح بطولة مصر الدولية للريشة الطائرة في نسختها التاسعة

ومن جانبه قال الدكتور علي حسب الله رئيس الاتحاد المصري الريشة الطائرة: "أتقدم بخالص الشكر للدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، وجميع أعضاء مجلس الاتحاد المصري للعبة، وأتمنى التوفيق لجميع اللاعبين الذين سيشاركون ليستمتعوا بهذه البطولة".

افتتاح بطولة مصر الدولية للريشة الطائرة في نسختها التاسعة

وأضاف أن البطولة تحظى باهتمام كبير حيث إنها تشهد منافسة قوية وشرسة للغاية بين اللاعبين طمعًا في الحصول على النقاط الخاصة بها لاسيما أنها من البطولات المدرجة على أجندة الاتحاد الدولي.

افتتاح بطولة مصر الدولية للريشة الطائرة في نسختها التاسعة، فيتو.

افتتاح بطولة مصر الدولية للريشة الطائرة في نسختها التاسعة

ويشارك في البطولة  182 لاعب ولاعبة من 27 دولة وهم: "موريشيوس - الهند - سويسرا - الجزائر - السعودية - البرتغال - مالطا - إسبانيا - ماليزيا - المغرب - اسكتلاندا - المجر - هولندا - أستونيا - الأردن - جزيرة كوك - لوكسمبورج - ليتوانيا - بلغاريا - فرنسا - إيطاليا - ألمانيا - النمسا - الولايات المتحدة الأمريكية - تايلاند - سنغافورة - بالإضافة إلى مصر البلد المستضيف".

افتتاح بطولة مصر الدولية للريشة الطائرة في نسختها التاسعة

وكان الدكتور علي حسب الله رئيس اتحاد الريشة الطائرة قد أعلن عن مجموع جوائز البطولة والذي يقدر بحوالي 10 آلاف دولار ستكون موزعة على أبطال المسابقات سواء "فردي رجال - فردي سيدات - زوجي رجال - زوجي سيدات - زوجي مختلط".
 

اتحاد الريشة يكشف تفاصيل جوائز بطولة مصر الدولية في نسختها الـ 9 

فيما كشف مسئولو اتحاد الريشة الطائرة برئاسة الدكتور علي حسب الله، تفاصيل الجوائز المالية لبطولة مصر الدولية في نسختها الـ9 والمقرر إقامتها على صالة رقم 2 باستاد القاهرة الدولي خلال الفترة من 9 وحتى 13 أكتوبر الجاري.

 

جوائز بطولة مصر الدولية في نسختها التاسعة

وأعلن "حسب الله" أن مجموع جوائز البطولة يقدر بحوالي 10 آلاف دولار ستكون موزعة على أبطال المسابقات سواء "فردي رجال - فردي سيدات - زوجي رجال - زوجي سيدات - زوجي مختلط".

وأضاف أن البطولة ستشهد منافسة قوية وشرسة للغاية بين اللاعبين طمعًا في الحصول على النقاط الخاصة بها لاسيما أنها من البطولات المدرجة على أجندة الاتحاد الدولي.

 

اتحاد "الريشة" يكشف تفاصيل جوائز بطولة مصر الدولية في نسختها الـ 9

استاد القاهرة يحتضن النسخة التاسعة من بطولة مصر الدولية للريشة الطائرة

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بطولة مصر الدولية الريشة لطائرة علي حسب الله حسام الدين مصطفى اللجنة البارالمبية

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